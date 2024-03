So hoch war Sharon Osbournes "Celebrity Big Brother"-Gage!

Sharon Osbourne (71) hat sich für ihren Auftritt reichlich entlohnen lassen! Die Frau von Ozzy Osbourne (75) war Kandidatin der diesjährigen Staffel von Celebrity Big Brother. Ihre Teilnahme soll die Verantwortlichen so einiges gekostet haben: Wie mehrere Medien berichten, habe die TV-Persönlichkeit pro Tag 100.000 Pfund [ca. 116.813 Euro] Gage erhalten. Nach neun Tagen verabschiedete sie sich dann aus der Promi-WG. Wie Daily Mail berichtet, soll sie in den ersten neun Episoden, die insgesamt fast acht Stunden dauern, insgesamt zwei Stunden und 13 Minuten zu sehen sein. Das ergibt für Sharon ein Gehalt von 6.767 Pfund [ca. 7904,75 Euro] pro Minute – einschließlich ihres Auftritts, ihres Auszugs und des Interviews bei "Late and Live".

Und auch während der Show musste die Moderatorin keine Abstriche machen: Sie bekam einen eigenen Wohnbereich. "Sharon ist der Star von 'Celebrity Big Brother', also waren die Produzenten dazu bereit, ihre Wohnsituation komfortabler zu gestalten, besonders in Anbetracht ihres Alters", erklärte eine Quelle des Senders gegenüber Daily Mail. Dabei soll ihr kurzer Auftritt im Vorfeld schon mit der Produktion abgesprochen gewesen sein, was unter anderem an ihrem horrenden Honorar gelegen haben soll: "Die Gage, die sie verlange, war gigantisch und am Ende haben sie sich auf einen Deal geeinigt, der bedeutet, dass sie für eine kürzere Zeit kommt", offenbarte ein weiterer Insider gegenüber einem anderen Magazin.

Für ihren verkürzten Aufenthalt gab Sharon jedoch andere Gründe an: Kurz nach ihrem Einzug gestand sie ihren Mitbewohnern, dass sie wegen ihres Mannes nur kurz an der Show teilnehmen wird. "Ich möchte nicht zu lange von Ozzy getrennt sein. Wir stehen uns als Familie so nahe. Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Woche lang mit keinem von ihnen gesprochen habe." Der Ex-Frontmann von Black Sabbath hat nämlich mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Er leidet seit vielen Jahren an Parkinson und musste sich in den vergangenen Monaten zudem einer schweren Operation am Rücken unterziehen.

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Bekanntheit

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger, mit seiner Frau Sharon

