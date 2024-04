So bodenständig feierte Kate Hudson ihren 45. Geburtstag!

Am Freitag hatte Kate Hudson (45) allen Grund zum Feiern: Es war ihr 45. Geburtstag. Zwei Tage später gewährt die Schauspielerin nun ein paar persönliche Einblicke in ihren Ehrentag – und zwar mit einer niedlichen Bildreihe auf Instagram. Ein Schnappschuss zeigt die Blondine unter anderem mit ihrer Tochter Rani (5) und ihrem Sohn Bingham (12) ganz gemütlich und total verträumt im Bett liegend. "Ein perfekter Tag von Anfang bis Ende", betont Kate und schwärmt: "Vielen Dank für all die Glückwünsche gestern zu meinem Geburtstag! Ich habe all die flauschigen Gefühle."

Unter den privaten Eindrücken befindet sich auch ein Video, in dem zu sehen ist, wie die 45-Jährige im Beisein ihrer Familie die farbenfrohe Geburtstagstorte bestaunt – dabei helfen ihre Sprösslinge ihr, die Kerze auszupusten. Eine weitere Aufnahme zeigt Kate mit ihren Kids und ihrer Mutter Goldie (78) bei einem Picknick im Park. Von ihrem ältesten Sohn Ryder (20) fehlt während der Feierlichkeit allerdings jede Spur.

Kates Kinder sind von drei verschiedenen Vätern: Die Blondine war von 2000 bis 2007 mit dem Sänger Chris Robinson verheiratet und hat mit ihm Sohn Ryder. Nachdem sie 2010 Matthew Bellamy (45) kennengelernt hatte, bekamen die beiden im folgenden Jahr Kates zweiten Sohn Bingham. Ihre Tochter und Nesthäkchen Rani bekam die Schauspielerin vor sechs Jahren mit ihrem jetzigen Partner Danny Fujikawa (37).

Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani und ihrem Sohn Bingham

Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani und ihrem Sohn Ryder

