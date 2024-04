Céline Dion bringt Doku über ihre unheilbare Krankheit raus!

Céline Dion (56) leidet am Stiff-Person-Syndrom. Durch die unheilbare Muskelerkrankung ist ihre Mobilität stark eingeschränkt und die Sängerin musste sich von der Bühne zurückziehen. Doch nun wird sie bald wieder zu sehen sein – im Juni steht ihr Dokumentarfilm "I AM: CELINE DION" zum Stream bereit! Die emotionale Doku "gewährt einen rohen und ehrlichen Blick hinter die Kulissen auf den Kampf des legendären Superstars mit einer lebensverändernden Krankheit", heißt es in der Verkündung auf Instagram. Weiter steht dort: "Als Liebesbrief an ihre Fans beleuchtet dieser inspirierende Dokumentarfilm die Musik, die ihr Leben bestimmt hat, und zeigt gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes."

Anfang des Jahres veröffentlichte die "My Heart Will Go On"-Interpretin bereits ein emotionales Statement, in dem sie ihre Beweggründe für die Doku erläuterte. "Die letzten paar Jahre waren eine große Herausforderung für mich: Der Weg von der Entdeckung meiner Krankheit bis hin zum Lernen, damit zu leben und damit umzugehen, mich aber nicht davon definieren zu lassen", schrieb Céline laut Daily Mail. Sie erklärte: "Während dieser Abwesenheit beschloss ich, diesen Teil meines Lebens zu dokumentieren, um das Bewusstsein für diese wenig bekannte Erkrankung zu schärfen und anderen zu helfen, die diese Diagnose teilen." Rund um den Gesundheitszustand der Musikerin ranken sich eine Menge Gerüchte, mit denen sie wohl zusätzlich aufräumen möchte.

2022 wurde die dreifache Mutter mit der seltenen Krankheit diagnostiziert. Bei dem Syndrom handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die zu abwechselnden Muskelkrämpfen und Muskelsteifheit führt. Im Laufe der Zeit verschlimmern sich die Symptome und nehmen dem Erkrankten die Kontrolle über seinen eigenen Körper. Derzeit befindet die Kanadierin sich in Behandlung, um sich ihren Traum erfüllen zu können – Céline möchte unbedingt noch einmal auf die Bühne zurückkehren.

Céline Dion bei den Grammys 2024

Céline Dion, Sängerin

