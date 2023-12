Nach Schock-Diagnose: Céline Dion will wieder auf die Bühne!

Céline Dion (55) hat gesundheitliche Probleme. Die Sängerin kämpft mit dem Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Störung, die Muskelsteifheit und Krämpfe verursacht. Vor genau einem Jahr hatte sie erstmals öffentlich über die schlimme Diagnose gesprochen, wenige Monate darauf sagte sie schließlich ihre Tour ab. Seither liegt ihr Fokus auf ihrer Gesundheit. Der Weltstar will nicht aufgeben – Céline sagt ihrer Krankheit den Kampf an!

"Céline ist wirklich eine Kämpferin", weiß ein Insider laut Us Weekly. Sie habe zwar nicht mehr so viel Kontrolle über ihre Muskeln wie früher, aber sie arbeite gemeinsam mit ihren Ärzten und Physiotherapeuten stetig daran, wieder gesund zu werden. Das große Ziel sei die Bühne: "Sie plant, wieder aufzutreten, sobald ihr medizinisches Team ihr grünes Licht gibt."

Ist die "My Heart Will Go On"-Interpretin bereits auf dem Weg der Besserung? Vor Kurzem zeigte sie sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit: Céline besuchte ein Eishockeyspiel und posierte sogar lächelnd für Fotos!

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Getty Images Céline Dion, Mai 2002

Instagram / chantalmachabee Chantal Machabee und Céline Dion Im Oktober 2023

