Dieses teure Geschenk nahm Emma Roberts ihrem Ex wieder weg

In Emma Roberts (33)' Haus lässt sich so manches Schmuckstück finden – das beweist die Schauspielerin jetzt in ihrem Video-Interview mit Architectural Digest, in dem sie einen Einblick in das Anwesen in Los Angeles gewährt. "Dieses Buch hatte ich eigentlich meinem Ex geschenkt", erzählt sie, während sie ein unscheinbares Taschenbuch in der Hand hält. Erst später habe die "Wild Child"-Darstellerin erfahren, wie viel das literarische Debüt des Autors Charles Portis eigentlich wert sei. Im Netz gehen Kopien für über 4.200 Euro über den Tisch, es handelt sich nämlich um eine seltene Auflage. Sie gesteht: "Dann haben wir Schluss gemacht und ich habe gesehen, wie viel es wert war, und habe es behalten."

Welchem ihrer Ex-Partner die Nichte von Julia Roberts (56) das kleine Vermögen geschenkt und schließlich wieder entwendet hat, lässt sie aber offen. Lange Zeit datete sie ihren American Horror Story-Kollegen Evan Peters (37). Die Beziehung der beiden sorgte für viele Schlagzeilen – unter anderem, weil Emma 2013 wegen häuslicher Gewalt verhaftet wurde. Sie soll Evan im Streit eine blutige Nase verpasst haben. 2019 trennte sich das On-off-Paar offiziell. Auch mit den Schauspielern Garrett Hedlund (39) und Alex Pettyfer (34) knisterte es zwischenzeitlich. Seit 2022 ist Emma jedoch glücklich an Cody John vergeben.

Die erste Geige in Emmas Leben spielt kein Mann, sondern ihr Sohn Rhodes – der Dreijährige ist ihr ganzer Stolz. Das Mamasein und ihre fordernde Karriere lassen sich jedoch nicht immer so gut vereinbaren, besonders während sie für "American Horror Story" vor der Kamera steht. "Es sind zwölfstündige Arbeitstage, fünf Tage die Woche und meine Mom hilft mir mit meinem Sohn. Sie haben die wunderschönste Beziehung und ich bin so dankbar", berichtete die Blondine jüngst bei "Today with Hoda & Jenna".

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit Sohn Rhodes im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Emmas Rückzieher mit dem Geschenk? Nachvollziehbar, hätte ich genauso gemacht! Geschenkt ist geschenkt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de