Jakes Verlobung mit Millie: So denkt Jon Bon Jovi darüber!

Jon Bon Jovi (62) gibt seine Meinung ab! Der Sänger ist seit 1989 mit seiner Frau Dorothea verheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder. Mit dem Eheleben kennt sich der Superstar also aus – doch was hält er davon, dass sein Sohn Jake Bongiovi (21) ebenfalls bald mit seiner Verlobten Millie Bobby Brown (20) vor den Traualtar treten möchte? Wie er im Interview mit The Times ausplaudert, ist der stolze Papa überzeugt davon, dass sein Sprössling und dessen Liebste gut zueinanderpassen. "Ich habe sie im vergangenen Jahr kennenlernen dürfen. Sie arbeitet sehr hart und sie und Jake werden auf ihre eigene Art zusammenwachsen", ist er sich sicher.

Die Turteltauben erinnern ihn außerdem an sich selbst und seine Frau, als sie sich kennengelernt haben: "Es ist eine beschleunigte Version von dem, was ich vor 40 Jahren erlebt habe, und ich denke, mit der Unterstützung der Familie um sie herum werden sie zusammen großartig harmonieren." Bereits im Februar hatte der Musiker seinen Sohn und dessen Verlobte in Schutz genommen – damals wurden sie stark dafür kritisiert, so jung heiraten zu wollen. "Sie werden zusammenwachsen. Sie sind wahnsinnig verliebt und dafür lieben wir sie beide. Es ist ein aufregendes Abenteuer", stellte er klar.

Im April des vergangenen Jahres hatten die Schauspielerin und der Promi-Spross ihre Verlobung bekannt gegeben. Zu dem besonderen Anlass hatte sich Jake etwas ganz Besonderes überlegt – er machte ihr unter Wasser einen Antrag. Wie sie in "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) verriet, legte der Schauspieler ihr bei einem gemeinsamen Tauchgang eine Muschel in die Hand, in der ein Ring versteckt war. Dabei lief jedoch nicht alles rund: "Er steckt mir den Ring an die Hand und plötzlich fällt der Ring von meinem Finger und sinkt so schnell, es war wie in einem Kinofilm", erinnert sich der Stranger Things-Star zurück. Jake habe das Schmuckstück aber wiedergefunden.

Getty Images Dorothea Hurley, mit ihrem Mann Jon Bon Jovi

Getty Images Jake Bongiovi mit seiner Verlobten Millie Bobby Brown

