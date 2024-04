Kelly Osbourne klärt auf: Nahm sie Ozempic zum Abnehmen ein?

Kelly Osbourne (39) spricht Klartext. Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass die Tochter von Ozzy Osbourne (75) das Diabetes-Medikament Ozempic zum Abnehmen benutzt haben soll. Nun erklärt die Sängerin, dass an den Gerüchten nichts dran ist. "Ich weiß, dass alle denken, ich hätte Ozempic genommen. Ich habe kein Ozempic eingenommen. Ich weiß nicht, woher das kommt", verrät sie gegenüber Extra. Tatsächlich hatte Kellys Gewichtsverlust einen ernsten Hintergrund. "Ich hatte Schwangerschaftsdiabetes und musste das Gewicht, das ich während der Schwangerschaft zugenommen hatte, verlieren, da ich sonst ein höheres Risiko hatte, Diabetes zu bekommen, was ich nicht wollte", erzählt sie.

Durch das Weglassen von Zucker und Kohlenhydraten habe die Podcasterin schnell Gewicht verlieren können. Statt Kelly hat aber eine andere Person aus der Osbourne-Familie Ozempic genommen: Ihre Mutter Sharon (71). In einem Interview mit Loose Women warnte die Britin vor dem Medikament. Die 71-Jährige erklärte, dass sie seit dem Absetzen der Spritze Probleme habe, wieder zuzunehmen. "Ich muss 4,5 Kilogramm zunehmen, aber egal, wie viel ich esse, ich bleibe bei demselben Gewicht", klagte sie.

Obwohl Kelly nach eigenen Angaben nie Ozempic eingenommen hat, zeigte sie sich in der Vergangenheit davon hellauf begeistert. Im Gespräch mit E! News schwärmte die "More Than Life Itself"-Interpretin, dass das Medikament für sie eine attraktive Alternative zu den "konventionellen und langweiligen" Abnehm-Methoden wie einer Diät oder Sport gewesen wäre. Zudem kritisierte sie die Ozempic-Gegner scharf: "Die Leute hassen es, weil sie es [das Medikament] haben wollen. Und die Leute, die es am meisten hassen, sind die, die es heimlich nehmen oder es sich nicht leisten können."

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Star

Getty Images Kelly Osbourne, 2024

