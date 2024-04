HealthyMandy verrät Details zu ihrem baldigen Kaiserschnitt

HealthyMandy befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis die Fitness-Influencerin und ihr Liebster FitnessOskar ihren Nachwuchs in den Armen halten können. Wie sie in einer Fragerunde auf Instagram verrät, erfahren die baldigen Eltern am kommenden Donnerstag, wann der geplante Kaiserschnitt durchgeführt wird. Aus Sorge, dass die Fruchtblase früher als errechnet platzen könnte, möchte sie ab der 36. Schwangerschaftswoche im Krankenhaus sein – aktuell befindet sie sich noch in der 34. Woche.

Die Sorge ist nicht unbegründet: Die Blondine hat tatsächlich eine Gebärmutterfehlbildung, das heißt, sie hat nur eine halbe Gebärmutter und das Baby somit weniger Platz. Das wiederum könnte zum früheren Platzen der Fruchtblase führen. Bei ihrer ersten Geburt mit ihrem Sohn Rio hatte Mandy eine spontane natürliche Geburt. Da das Baby aber mit dem Kopf nach oben liegt, entschied sie sich für einen Kaiserschnitt. "Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wie bei Rio spontan entbinden zu können, aber ich habe mich voll damit abgefunden", erklärt sie. Der Social-Media-Star ist froh, dass es diese Möglichkeit gibt.

Der erste Sohn des Paares ist an den Folgen einer lebensgefährlichen Autoimmunkrankheit verstorben. Trotzdem soll der zukünftige Spross zum richtigen Zeitpunkt von seinem Bruder erfahren. "Er wird auf jeden Fall erfahren, dass er noch einen großen Bruder hat... Rio wird für immer ein Teil von uns sein!", erklärt sie und fügt hinzu: "Und der Tod gehört zum Leben dazu. Am Anfang wird er es sowieso nicht verstehen, aber dann mit der Zeit." Dazu teilt sie ein Foto von sich mit ihrem kleinen Liebling auf dem Arm: Rio schläft an ihrer Schulter, während sie sanft in die Kamera lächelt.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im April 2024

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

