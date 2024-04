Lebt Prinz Harry etwa aktuell ohne Green Card in den USA?

Prinz Harry (39) ließ das Vereinigte Königreich bereits im Jahr 2020 hinter sich. Seine Wahlheimat ist Montecito in den USA – hier lebt er mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) und den gemeinsamen Kids Archie (4) und Lilibet (2). Nachdem dem Royal 2023 der Wohnsitz im Frogmore Cottage in Großbritannien entzogen worden war, meldete er auch seinen Hauptwohnsitz ganz offiziell in den USA. Eine Expertin vermutet jetzt: Hat der Bruder von Prinz William (41) etwa gar keine Green Card? Offiziell ist auf seinem Ausweis wohl nur der Status "Wohnsitz" vermerkt. Charlotte Slocombe, Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei, sagt gegenüber Mirror: "Es fehlt das Wort 'permanenter Wohnsitz' auf Harrys Unterlagen – das lässt vermuten, dass er keine Green Card besitzt."

Ein größeres Problem sei dies nicht, führt die Expertin weiter aus – Harry sei mit seiner offiziellen Anmeldung nicht länger ein Tourist und würde Privilegien eines offiziellen US-amerikanischen Bürgers genießen. "Harry kann den vorübergehenden US-Einwanderungsstatus aufrechterhalten, indem er ein A-1-Diplomatenvisum oder ein O-1-Visum für außerordentliche Fähigkeiten auf unbestimmte Zeit besitzt, ohne dass es jemals ein ständiger Wohnsitz oder er ganz offiziell US-Bürger werden muss“, erläutert Charlotte die offiziellen Regelungen.

All die formellen Änderungen folgen auf den Rauswurf der Familie aus dem Frogmore Cottage. König Charles III. (75) traf 2023 die Entscheidung, dass Harry und seine Familie nicht länger in dem Cottage im Vereinigten Königreich willkommen sind. Royal-Experte Tom Quinn sprach mit Mirror über die Reaktion des Royals. Harry sehe die Geste als "rachsüchtig" und "Schlag ins Gesicht" an. Der Sohn des Königs sei sehr wütend über die drastische Entscheidung seines Vaters gewesen.

Getty Images Prinz Harry, März 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

