So hart ist das Leben mit schwerer Krankheit für Céline Dion

Céline Dion (56) macht eine harte Zeit durch. Im Jahr 2022 gab die Sängerin bekannt, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde. Seitdem hat sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In einem Interview mit der französischen Vogue spricht sie nun über ihren aktuellen Gesundheitszustand: "Mir geht es gut, aber es ist eine Menge Arbeit. Ich nehme einen Tag nach dem anderen. Ich habe die Krankheit noch nicht besiegt, denn sie ist immer noch in mir und wird immer in mir sein." Die 56-Jährige müsse noch lernen, mit der Krankheit zu leben.

Um fitter zu werden, mache Céline fünf Tage pro Woche eine Sport,- Physio- und Gesangstherapie. In einem Gespräch mit Outlet erklärte sie, dass die Behandlungen ihr dabei helfen, an ihrem Körper und Geist zu arbeiten. Die Musikerin wolle trotz Krankheit "die beste Version ihrer selbst" sein. Dafür soll Céline aktuell auch auf der Suche nach neuen Behandlungsmöglichkeit sein. "Sie hört sich so viel wie möglich bei den Spitzenforschern auf dem Gebiet dieser seltenen Krankheit um", verriet ihre Schwester Claudette gegenüber Le Journal de Montréal.

Vor wenigen Wochen hatte Céline ihren Entschluss, gegen die Krankheit anzukämpfen, auch im Netz deutlich gemacht. "Wie viele von euch wissen, wurde bei mir im Herbst 2022 das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Der Versuch, diese Autoimmunerkrankung zu überwinden, war eine der schwierigsten Erfahrungen meines Lebens, aber ich bin fest entschlossen, eines Tages wieder auf die Bühne zurückzukehren und ein möglichst normales Leben zu führen", schrieb sie unter einem Instagram-Post.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Céline so offen über ihre Krankheit spricht? Ich finde es gut! Sie macht anderen Menschen damit bestimmt Mut. Na ja, ich finde, dass sie so etwas lieber privat halten sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de