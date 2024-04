Top oder Flop? Stefan Mross zeigt sich neuerdings mit Brille

Stefan Mross (48) hat einen neuen Look! Das äußere Erscheinungsbild des Schlagerstars hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert – jetzt hat er allerdings ein neues Accessoire. Auf Instagram teilte der Musiker mehrere Fotos, die ihn mit einer schwarzen Brille zeigen. Er selbst lässt die optische Neuerung unkommentiert. Seine Fans tun jedoch umso schneller ihre Meinung dazu kund. Die meisten sind hellauf begeistert. "Die Brille steht dir", schreibt nur einer von vielen Followern. Eine Userin merkt an, dass die Sehhilfe "perfekt und sehr edel" aussehe.

Doch nicht nur optisch, sondern auch musikalisch steht für Stefan Neues an. Der "Immer wieder sonntags"-Moderator will wieder als Solokünstler durchstarten. Vor Kurzem stand er zum ersten Mal seit fünf Jahren allein im Studio – zumindest als Sänger. Zusammen mit Ralle Rudnik, der ihm als Autor und Produzent hilft. "Die ersten Tage im Tonstudio waren wunderbar. Die Zusammenarbeit macht uns großen Spaß. Wir merken ganz genau, dass Ralle und ich auf der gleichen musikalischen Wellenlänge schweben und ich freue mich über das kreative Arbeiten. Wir legen dabei viel Wert darauf, zurück zum Ursprung der Musik zu kommen", erzählte Stefan im Interview mit Schlager.de.

In den vergangenen Jahren brachte Stefan mehrere Songs mit seiner Ex-Partnerin Anna-Carina Woitschack (31) raus. Sie standen auch immer wieder gemeinsam auf der Bühne, doch im November 2022 bestätigten sie ihr Ehe-Aus. Mittlerweile geht der "Stark wie Zwei"-Interpret mit Eva Luginger durchs Leben, die bis Anfang des Jahres ebenfalls als Sängerin arbeitete. Im ARD-Magazin "Brisant" verriet sie: "Ich liebe die Bühne, ich brenne genauso dafür, aber im Hintergrund. Ich sehe, wie mein Partner jetzt auf der Bühne steht, wie er in Perfektion die Leute unterhalten darf und da bin ich so stolz."

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Michael Hartl und Stefan Mross im April 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Oktober 2022 in Leipzig

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Stefan mit Brille? Die steht ihm total gut! Na ja, ich bin kein großer Fan von dem Look. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de