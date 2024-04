Trotz Krisengerüchte: Königin Mary strahlt bei Wanderung

Königin Mary (52) zeigt sich von ihrer sportlichen Seite. Am Montag eröffnete die Ehefrau von König Frederik (55) einen Wanderweg im Hannenov-Wald auf der dänischen Insel Falster. Der fünf Kilometer lange Pfad führt unter anderem an einer eisenzeitlichen Festung sowie alten Eichen vorbei. Mary teste den Weg direkt einmal selbst aus – und schien dabei viel Spaß gehabt zu haben. Mit passender Wanderbekleidung gewappnet, spazierte sie lächelnd durch den Wald. Am Ende der Route löste die Wahl-Dänin feierlich das gespannte blaue Band und erklärte den Weg damit offiziell für eröffnet.

Von ihrem Gatten Frederik war bei dem Termin weit und breit nichts zu sehen. Damit bestärkt das Paar die aktuellen Gerüchte um eine Liebeskrise. Seit einigen Monaten wird dem König eine Affäre mit dem mexikanischen TV-Star Genoveva Casanova nachgesagt. Der dänische Palast dementierte die Gerüchte bereits – dennoch wollen die Schlagzeilen rund um eine mögliche Trennung zwischen Mary und Frederik nicht abreißen. Vor allem, dass sich Mary in letzter Zeit vermehrt alleine bei öffentlichen Veranstaltungen zeigte, ist für viele Royal-Fans sowie -Experten ein Zeichen, dass der Haussegen bei den beiden schief hängt.

Mary und Frederik sind seit 20 Jahren miteinander verheiratet. Für ihren Liebsten zog Mary damals von ihrer Heimat Australien nach Dänemark, um als dänische Royal zu arbeiten. Den Traum, später einmal eine Prinzessin oder gar Königin zu werden, hatte die 52-Jährige jedoch nie. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich davon geträumt habe. Ich wollte damals Tierärztin werden", erklärte sie damals in einer Pressekonferenz anlässlich ihrer Verlobung mit Frederik.

Getty Images Königin Mary, 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

