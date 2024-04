Wegen Gestank: James Middleton hat Stress mit dem Nachbarn!

Hier hängt der Haussegen schief! Prinzessin Kates (42) Bruder James Middleton (37) lebt mit seiner Familie auf einer kleinen Farm in England. Nun hat der Schwager von Prinz William (41) aber Ärger am Hals – denn sein Nachbar stört sich an ihm! Offenbar kontaminiert James' Bauernhof die Luft mit Gestank und dem Lärm von Maschinen. Gegenüber Daily Mail regt sich der Nachbar David Alderton mächtig darüber auf: "Diesen Monat zogen unerwünschte, giftige und schädliche Dämpfe in unser Haus, die offensichtlich von den ungeeigneten Maschinen kommen, die er benutzt!"

Weiter meckert der Geschäftsmann, dass James etliche von alten landwirtschaftlichen Maschinen horten würde und damit die Luft verpestet. "Er ist ein Hamsterer und sagt zu nichts nein. [...] Es ist ein Bauernhof, also denke ich, dass er es für gerechtfertigt hält, landwirtschaftliche Maschinen zu besitzen, auch wenn die verfallen sind", meint David. Er hat bereits eine Beschwerde bei der Gemeinde eingereicht, aber niemand würde sich darum kümmern.

Schon vor einiger Zeit zog James mit seiner Familie von London aufs Land nach Berkshire. Dort waren sie auch immer glücklich, wie der Brite immer wieder betonte. Auch Prinzessin Kate und Prinz William werden hin und wieder gesehen, wie sie die Familie besuchen und lange Spaziergänge in der Gegend unternehmen. Ihre Eltern wohnen ebenfalls in dem Ort.

James Middleton auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

