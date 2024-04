Süß! James Middelton feiert erstmals als Vater Geburtstag

Sein 37. Geburtstag ist für James Middleton (37) wohl etwas ganz Besonderes! Der Bruder von Prinzessin Kate (42) feierte gestern seinen Ehrentag – doch anders als in den Jahren zuvor, genoss er ihn dieses Mal in der Anwesenheit seines Söhnchens Inigo! Auf Instagram lässt der britische Unternehmer die Fans an seinem Glück teilhaben. Den Wonneproppen im Arm schaut er lächelnd in die Kamera – und das Vater-Sohn-Duo trägt sogar Partnerlook. James hat seinem Sohn die gleiche Baskenmütze aufgesetzt, die wegen ihrer Größe fast den ganzen Kopf von Inigo versteckt. "Passende Bérets, um meinen Geburtstag zu feiern. Umgeben von Familie, Freunden und natürlich meinen Hunden", schreibt er in die Bildbeschreibung und fügt ein Luftballon-Emoji und ein rotes Herz hinzu.

Der Nachwuchs von James und seiner Partnerin Alizee Thevenet erblickte im vergangenen Oktober das Licht der Welt. Wenige Tage nach der Geburt meldete sich der Schwager von Prinz William (41) bei seinen Followern auf Social Media und erklärte, wie überglücklich er ist. "Egal, wie gut ich mich vorbereitet habe... Ich war nicht auf die überwältigenden Gefühle vorbereitet, als ich Inigo zum ersten Mal traf, und auf die Liebe zu meiner geliebten Alizee, als wir drei wurden." Dazu veröffentlichte er ein Bild seiner Hand, in der das kleine Patschehändchen seines zu der Zeit neugeborenen Schatzes zu sehen ist.

Neben zahlreichen Fotos von ihm, seiner Frau, den Hunden und seinem Baby, ist auch ein Bild mit seiner älteren Schwester zu erkennen. Auf diesem sind die beiden in ihrer Kindheit zu sehen – während James in die Kamera schaut, steht die Prinzessin von Wales hinter ihm und lächelt verträumt. "Über die Jahre haben wir gemeinsam viele Berge bestiegen. Als Familie werden wir auch diesen mit euch besteigen", kommentierte er seinen Beitrag, adressiert an Kate, die an Krebs erkrankt ist. Wenige Stunden zuvor ging die Familienmutter mit der besorgniserregenden Diagnose an die Öffentlichkeit.

