“Bauer sucht Frau International”-Andreas kassiert einen Korb

Andreas hofft darauf, bei Bauer sucht Frau International die große Liebe zu finden. Mit viel Mühe richtet er seinen Hof in der Region Cobán in Guatemala für seine Gäste aus Deutschland her. Beim Kennenlernen in Brandenburg hatte sich der 63-Jährige auf Anhieb mit den Singledamen Uta und Petra verstanden und die beiden zu sich eingeladen. “Ich bin total aufgeregt, der Adrenalinpegel steigt, das ist wie Lampenfieber”, erklärt er. Doch direkt zu Beginn soll es nicht so klappen wie geplant – von Uta kassiert Andreas eine Absage. Per SMS teilt sie dem Kakaobauern mit, dass der Funke doch nicht übergesprungen ist. Bekümmert stellt er fest: “Das trifft mich natürlich schon.”

Aber von einer Absage lässt sich der Tatort-Fan nicht demotivieren – schnell ist Ersatz gefunden. Auch mit Elke, die er beim großen Kennenlernen in Deutschland traf, kann er sich eine Zukunft vorstellen. Ohne viel Zeit zu verlieren, greift Andreas zum Telefon und ruft bei der 62-Jährigen an. Auf die Frage, ob sie sich überhaupt noch an ihn erinnere, antwortet sie prompt: “Wie könnte ich dich vergessen!” Voller Enthusiasmus nimmt Elke die spontane Einladung an und folgt Andreas Ruf nach Guatemala. “Mit so einer Coolness zu sagen: ‘Ja, mache ich, ich bin eh spontan’... Besser gehts ja gar nicht! Petra und Elke, jetzt habe ich meine Hofdamen”, freut sich der Besitzer von 100 Hektar Land.

Am Flughafen ist die Überraschung bei Petra groß – die Weltenbummlerin hatte mit Uta gerechnet. Stattdessen steht nun Elke vor ihr, die zum allerersten Mal nach Guatemala reist. Die beiden haben sich nur kurz in Deutschland kennengelernt. “Ich bin völlig perplex, ich hätte sie gar nicht mal erkannt”, erklärt die 57-Jährige. Doch Elke ist sich sicher, dass die beiden gut miteinander auskommen werden. Dann werden die beiden auch schon samt Sektflaschen vom Flughafen abgeholt. Während einer achtstündigen Autofahrt haben sie immerhin noch genug Zeit zum Kennenlernen.

RTL Andreas, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

RTL / Maria Heymer "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Andreas aus Guatemala

