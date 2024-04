“Bauer sucht Frau International”-Peters Damen zoffen sich!

Bei Bauer sucht Frau International wird wieder fleißig nach der großen Liebe gesucht. Bauer Peter konnte sich einfach nicht entscheiden – und so hat er sich einfach direkt vier Damen eingeladen. Alisa durfte vor den anderen auf dem Hof anreisen und wird am ersten Morgen direkt mit einem Kaffee im Bett empfangen. “Sich morgens zu so einer schönen Frau unter die Decke zu kuscheln, das ist schon schön”, schwärmt der 33-Jährige. Auch Alisa betont, sie könnte sich daran gewöhnen. Bei Lidia, Laura und Stefanie, die im Hotel übernachtet haben, steigt die Anspannung. Zur Hofwoche auf den Milchviehbetrieb mitnehmen kann der Österreicher nämlich nur zwei Frauen. “Ich hoffe, dass er die richtige Frau für sein Leben wählt. Und dass er entschiedener ist als gestern”, lächelt Lidia.

Besonders grün sind sich die vier Auserwählten nicht. Laura befürchtet, die Hofwoche mit Alisa zu teilen, könnte zu Zickereien führen. Doch wird es dazu überhaupt kommen? Peter erklärt, nach so kurzer Zeit könne er sich nur nach seinem Bauchgefühl entscheiden. Schließlich wählt der Tiroler Alisa und Stefanie. Die beiden sind sehr glücklich mit der Wahl – ganz im Gegenteil zu Laura. Enttäuscht verabschiedet sie sich von Peter und ihren Mitstreiterinnen, Alisa hingegen ignoriert sie eiskalt. "Frauen können schon manchmal unfair und ekelhaft untereinander sein", bemängelt Alisa das Verhalten von Laura. "Ich denke, es war eine gute Entscheidung, dass ich die Laura nach Hause geschickt habe. Ich glaube, die hätte mir ein bisschen Unruhe reingebracht zwischen den Mädels und das brauche ich nicht", findet auch Peter.

In der vergangenen Folge sorgten die Ladys von Peter bereits für jede Menge Aufmerksamkeit im Netz. Den eingefleischten Fans der Show fiel sofort auf, dass die vier sowohl optisch als auch von ihrer Art her aus dem typischen Raster herausfallen. Auch das Drama blieb vielen negativ in Erinnerung. "Peter hat den Castingpool für zukünftige Trash-Formate bei sich sitzen. Diese Influencer-Mafia mag doch niemand sehen", kritisiert ein Fan auf X.

Peter von "Bauer sucht Frau International"

Peter aus Österreich, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

