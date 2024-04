Jetzt doch: Palast teilt ein Geburtstagsfoto von Prinz Louis

Es gibt also doch ein neues Foto von Prinz Louis (6). Der jüngste Spross von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) ist am 23. April sechs Jahre alt geworden. Bis vor rund einer Stunde gab es noch keine Glückwünsche vom Palast, was eigentlich recht üblich ist, wenn Mitglieder des britischen Königshauses Geburtstag haben. Doch Royal-Fans können jetzt aufatmen: Die Instagram-Seite von William und Kate veröffentlichte ein Foto von Louis, welches von seiner Mama geschossen wurde. "Alles Gute zum 6. Geburtstag, Prinz Louis! Vielen Dank für all die lieben Wünsche heute", lautet die kurze Bildunterschrift.

Wenige Minuten nach der Veröffentlichung des süßen Schnappschusses trudelten die ersten Glückwünsche für das Geburtstagskind ein. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Prinz Louis – er wächst schnell heran, schönes Bild", kommentierte eine Userin. Eine andere schwärmte von dem Bruder von Prinz George (10): "In seinem Gesicht steckt so viel Persönlichkeit. Ich wette, es ist wunderbar, ihn als Baby zu haben." Auch andere meinten, dass Louis seinem älteren Bruder sehr ähnlich sehe.

Heute wird sich bei der Wales-Familie voraussichtlich alles um Louis' Ehrentag drehen. Für den Geburtstag ihres Jüngsten hat sich Kate was Besonderes überlegt, was sich zu einer Tradition entpuppt haben soll. Die dreifache Mutter wird für Louis einen leckeren Kuchen backen. Denn in einem Interview in 2019 verriet sie Hello!, dass sie das bei jedem Geburtstag ihrer Kinder mache.

Getty Images Prinz George und Prinz Louis beim Trooping the Colour 2023

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Louis im Juni 2022

Seid ihr überrascht, dass der Palast das Bild geteilt hat? Ja, das habe ich nicht mehr erwartet. Nein, mir war klar, dass es ein süßes Bild von Prinz Louis geben wird. Ergebnis anzeigen



