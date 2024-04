Nach Verlobungsgerüchten: Melinda Gates bestätigt Trennung!

Melinda Gates (59) ist wieder Single! Nach ihrer Scheidung von Bill Gates (68) ging die Philantropin mit dem Reporter Jon Du Pre durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen wurde sogar über eine Verlobung der beiden spekuliert. Nun ist jedoch klar: Melinda und Jon sind getrennt. Gegenüber Page Six bestätigt ein Sprecher nun das Liebes-Aus: "Melinda ist nicht verlobt und ist nicht mehr mit Jon Du Pre zusammen." Nähere Details sind allerdings nicht bekannt. Auch wann sich das Ex-Paar getrennt hat, bleibt unbeantwortet.

Erst am Montag brachte die Unternehmerin die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: Auf Fotos, die das Magazin veröffentlichte, war Melinda in New York City zu sehen. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen stieg sie aus einem Helikopter aus und lief mit ihrer Assistentin zu einem wartenden Auto. Besonders auffällig an den Fotos: Die Ex-Frau des Microsoft-Gründers trug einen dicken Diamantklunker an der linken Hand. Daraufhin wurde vermutet, dass Jon ihr die Frage aller Fragen gestellt hat.

Über die Beziehung von Melinda und Jon war von Anfang an nicht viel bekannt – im November 2022 behauptete ein Insider, dass die Managerin wieder in festen Händen ist. Damals machte der Informant gegenüber TMZ öffentlich, dass es sich bei ihrem neuen Partner um Jon Du Pre handeln soll – mit diesem war sie bereits im April gemeinsam bei einem Basketballspiel gesichtet worden. Öffentlich bestätigt hatte Melinda die Beziehung aber nie.

Getty Images Melinda Gates, Ex-Frau von Bill Gates

Getty Images Melinda Gates, April 2022

Denkt ihr, Melinda und Jon werden sich noch persönlich zu der Trennung äußern? Nein, auf keinen Fall! Ich kann mir das schon gut vorstellen... Ergebnis anzeigen



