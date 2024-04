Royaler Frechdachs: Das sind Prinz Louis' lustigste Momente

Prinz Louis feiert heute seinen sechsten Geburtstag – aber die Herzen der Royal-Fans eroberte der jüngste Sohn von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) schon lange. Seine Grimassen und Späße bei offiziellen Anlässen sind schon jetzt ikonisch. So brachte der Mini-Royal seinen Unmut über den Lärm der Fliegerstaffel beim 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth (✝96) deutlich zum Ausdruck, indem er sich die Ohren zuhielt und zu seinen Eltern hinaufbrüllte. Ein Moment, bei dem den Fans sicher auch das Herz aufging, war, als Louis seiner Mama Kate beim Konzert zum Platin-Jubiläum der Königin frech die Zunge rausstreckte und wenig später von seinem Platz aufsprang, um sich bei seinem Opa, dem jetzigen König Charles (75), auf den Schoß zu setzen.

Bei Charles' Krönung zu Beginn des Jahres 2023 warteten die Fans gespannt, dass Louis erneut Faxen macht – und sie wurden nicht enttäuscht. Als sich die königliche Familie auf dem Balkon versammelte, um die Menschen zu grüßen, zog er mit lustigen Tanzbewegungen die Aufmerksamkeit auf sich. Zuletzt sah man die britischen Royals vereint beim jährlichen Weihnachtsspaziergang in Sandringham. Dort bewies Louis, dass er nicht nur für lustige, sondern auch für niedliche Momente sorgen kann. Während seine große Schwester Charlotte (8) an der Hand ihrer Mutter ging und Bruder George (10) alleine lief, schnappte sich der Sechsjährige die Hand seiner entfernten Cousine Mia Tindall (10). Die beiden gingen so Hand in Hand strahlend an den Menschen vorbei.

Seinen Ehrentag feiert Louis sicherlich im Kreise seiner Familie. Doch aufgrund der Krankheit von Mama Kate lebt diese aktuell sehr zurückgezogen. Die Prinzessin von Wales wird es sich aber bestimmt nicht nehmen lassen, ihrem Sohn eine kleine Überraschung zu bereiten. Wie sie dem Magazin Hello! 2019 erzählt hatte, backt sie ihren Kindern jedes Jahr zum Geburtstag selbst einen Kuchen – und in den Genuss wird sicher auch ihr Nesthäkchen kommen.

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Louis im Juni 2022

Getty Images Prinz Louis auf König Charles' Schoß

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Louis auf Konzert 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit George, Louis und Mia Tindall an Weihnachten 2023

