So will Prinzessin Kate Louis zum Geburtstag überraschen!

Prinzessin Kate (42) muss sich momentan wegen ihrer Krebserkrankung einer vorbeugenden Chemotherapie unterziehen. Doch das hält die Princess of Wales wohl nicht davon ab, sich auch weiterhin für ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) ins Zeug zu legen. Ihr jüngster Sprössling feiert am 23. April seinen sechsten Geburtstag und zu diesem Anlass plant Mama Kate eine süße Überraschung: Sie will ihrem Nesthäkchen einen leckeren Kuchen backen! Die Köstlichkeit würde sie für ihre drei Kinder jedes Jahr für ihren Ehrentag selbst zubereiten, wie sie 2019 laut Hello! bei einem Termin ausplauderte.

Dass Kate trotz ihrer Erkrankung auch weiterhin alles für ihren Nachwuchs tut, überrascht die Royal-Korrespondentin Danielle Stacey überhaupt nicht. "Seitdem die Prinzessin von Wales Mutter geworden ist, haben ihre Kinder immer oberste Priorität gehabt und sie hat George, Charlotte und Louis bei allen wichtigen Meilensteinen unterstützt", erklärt sie dem Magazin. Trotz der schwierigen Zeit sollen Kate und Prinz William (41) offenbar alles dafür tun, dass sich George, Charlotte und Louis wertgeschätzt fühlen – laut der Expertin würden sie den Normalzustand wahren wollen.

Vor wenigen Wochen machte Kate in einem herzzerreißenden Video publik, dass sie an Krebs erkrankt ist. Zudem verriet die 42-Jährige auch, dass ihre Kids schon davon wüssten. "Es brauchte Zeit, George, Charlotte und Louis alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung kommen werde", erklärte die Tochter von Michael (74) und Carole Middleton (69) in dem Instagram-Clip.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinzessin Kate in London, Dezember 2022

