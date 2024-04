Sandra Bullock sollte bei "The Big Bang Theory" mitspielen!

The Big Bang Theory ist eine der erfolgreichsten US-amerikanischen Serien. Vor allem das Schauspieltalent des Casts um Jim Parsons (51), Kaley Cuoco (38), Johnny Galecki (48), Simon Helberg (43), Kunal Nayyar (42), Mayim Bialik (48) und Melissa Rauch (43) sorgt bei den Fans für große Begeisterung. Doch innerhalb der zwölften Staffel stellten auch unzählige Gast-Darsteller ihr Können unter Beweis – unter anderem Stars wie Carrie Fisher (✝60), Stan Lee (✝95) oder Sarah Michelle Gellar (47). Letzte war allerdings nicht von Anfang an eingeplant, wie sich in einem TV Line-Interview herausstellt. Eigentlich sollte Sandra Bullock (59) eine kleine Rolle in der Serie bekommen!

Der The Blind Side-Filmstar konnte das Angebot der "The Big Bang Theory"-Produzenten allerdings nicht wahrnehmen. "Wir hätten uns sehr darüber gefreut, aber wir haben eine höfliche Absage bekommen, weil sie einen Film drehte und nicht verfügbar war", erklären sie im Interview. Stattdessen ging die Besetzung an die Buffy – Im Bann der Dämonen-Berühmtheit Sarah, die in der Folge "Das Stockholm-Syndrom" zu sehen ist – was den Inhalt der Serie bestens ergänzt: Die Nerds sind große Fans der Vampirserie und Kunal alias Rajesh Koothrappali hatte das zufällige Glück, ein wenig Zeit mit Sarah alias Buffy zu verbringen.

Das Ende der erfolgreichen Sitcom bedeutete sowohl für die Fans als auch für die Schauspieler einen großen Schock. Grund für die Produktionseinstellung war der Ausstieg des Hauptdarstellers Jim, der den hochbegabten Nerd Sheldon Cooper verkörperte. Co-Star Kaley erinnerte sich im Interview mit Variety an den Schockmoment: "Wir dachten, wir würden noch ein Jahr weitermachen und plötzlich zieht dein Leben an dir vorbei. Ich konnte nicht atmen. Es fühlte sich einfach wie ein Tod an, aber auch wie ein neuer Horizont für alle." Letztendlich haben sich alle dafür entschieden, die Arbeit gemeinsam zu beenden. "Das war eine Sache, auf die wir uns alle geeinigt haben – wir kamen zusammen rein und gehen zusammen raus", erklärte die People's Choice Awards-Gewinnerin.

Sarah Michelle Gellar

Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Mai 2019

