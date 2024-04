Trotz Schule: So wird Prinz Louis sechsten Geburtstag feiern

Prinz Louis (6) darf heute schon sechs Geburtstagskerzen auspusten. Doch eine ausgelassene Party wird es wohl eher nicht geben, denn zuerst muss der Mini-Royal noch zur Schule. "Schade für Louis – die Schule hat begonnen und er wird seinen Geburtstag im Klassenzimmer am Lambrook [Lambrook School] verbringen", erklärt die Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber Fabulous. Doch sie sei sicher, dass sich seine Eltern Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) dennoch einiges einfallen lassen, um den Tag für ihren Sohn besonders zu machen. "Ich bin sicher, dass die Kuchenformen dennoch wie immer klappern werden, wenn Kate eine weitere Geburtstagsleckerei in Angriff nimmt." Und dann könnte es einen besonderen Geschmack geben, denn Louis soll eine Schwäche für Rote Beete haben.

Was für einen Sechsjährigen sicher auch nicht ganz bedeutungslos ist, sind die Geburtstagsgeschenke. Aber was schenkt man einem Prinzen? "Er liebt Traktoren wie die meisten kleinen Jungen, also wird vielleicht ein batteriebetriebener kleiner Traktor eines seiner Geschenke sein", überlegt Jennie. Sie glaubt außerdem, dass es zumindest eine kleine Feier für Louis geben wird. Doch weil Kate nach wie vor wegen ihrer Krebserkrankung in Behandlung ist, wird alles wohl ein wenig ruhiger sein. Auch deshalb wird die Prinzessin von Wales wohl nicht wie sonst bis Mitternacht an dem Kuchen arbeiten. "Ich bin mir sicher, dass sie eine Art Geburtstagsfeier für Louis arrangieren werden, vielleicht ein Picknick auf dem Gelände ihres Hauses in Windsor, mit einigen gerösteten Marshmallows und Spielen im Freien", meint die Expertin.

Was bisher noch fehlt, ist das traditionelle Geburtstagsfoto des kleinen Prinzen. Doch nachdem neulich aufgedeckt wurde, dass Kates Muttertagsfoto mit Photoshop bearbeitet worden war, ist es naheliegend, dass die Fans auf ein neues Foto verzichten müssen. In der Vergangenheit hatte die 42-Jährige diese Bilder als Hobbyfotografin gerne selbst gemacht. Im Zuge ihrer Erkrankung löste das bearbeitete Bild nämlich nicht nur einen Skandal aus, sondern sorgte auch dafür, dass im Netz abstruse Theorien verbreitet worden. Denn Kate war zuvor nach einer OP schon eine Weile nicht mehr gesehen worden.

Prinz William und sein Sohn Louis

Prinz Louis und Prinzessin Kate

