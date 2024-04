Kritik an den Schlafenszeiten: Sarafina Wollny ist genervt!

Sarafina Wollny (29) bekam wohl mehrfach kritische Nachrichten von Fans, die die Schlafenszeiten ihrer Kinder kritisierten. Diese Kritik kann der Realitystar nun nicht mehr ertragen und klärt seine Community bei Instagram auf. "Die Kleine geht zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr ins Bett. Die Jungs gehen zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr ins Bett und schlafen durch", stellt die Tochter von Silvia Wollny (59) klar. Die sich wiederholende Kritik der User könne sie langsam nicht mehr hören und schon gar nicht nachvollziehen. "Ich glaube, ich werde nie verstehen, warum man sich permanent in das Leben von anderen einmischen muss und dann noch so einen Bullshit von sich geben muss", ärgert Sarafina sich weiter.

Kritik an ihrem Erziehungsstil scheint Sarafina gewohnt zu sein. Unter ihrem Post wird aber schnell deutlich, dass ihre Fans auch verständnisvoll und unterstützend sind. Viele der User glauben, dass die Kritiker die Schlafenszeiten der Kinder nur anprangerten, weil sie es selbst gerne hätten, dass Kinder so früh schlafen gehen. "Das sind doch völlig normale Zeiten. Da war wohl jemand unzufrieden, weil es bei denen anders ist", vermutet ein Nutzer in den Kommentaren. Andere ermutigen die 29-Jährige, sich nicht beirren zu lassen und sich weiter nach ihren Kindern zu richten. "Warum rechtfertigst du dich? Mach es, wie es deinen Kindern guttut", meint ein Fan und ein weiterer schreibt: "Lasst euch nicht ärgern, liebe Sarafina, ihr macht das toll und seid tolle Eltern."

Mit ihrem Liebsten Peter (31) ist Sarafina bereits seit mehreren Jahren glücklich verheiratet. Im Jahr 2021 hatten sie das erste Mal Nachwuchs begrüßen dürfen – und das gleich doppelt. Die Influencerin hatte Zwillingsjungs zur Welt gebracht. Die beiden tragen die Namen Emory (2) und Casey (2). 2023 folgte dann Töchterchen Hope Angel Silvia. Das kleine Mädchen ist unter anderem nach ihrer Oma benannt. Eine besondere Ehre, die Familienoberhaupt Silvia zu Tränen rührte, wie Sarafina ihren Fans im Netz verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / peter.wollny2010 Sarafina und Peter Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey und Tochter Hope Angel Silvia

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Kritik an Sarafina? Na ja, wenn die Fans sich Sorgen machen, ist das berechtigt... Geht gar nicht, da hat sich niemand einzumischen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de