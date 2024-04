Kyle Richards' Töchter erfuhren aus Nachrichten von Trennung

Nach 27 Ehejahren und drei gemeinsamen Töchtern gaben Kyle Richards (55) und ihr Mann Mauricio Umansky (53) im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt. Ihr Nachwuchs erfuhr – anders als zuvor dargestellt – aus den Medien von dem Liebes-Aus ihrer Eltern! "Wir haben es durch einen Artikel erfahren. Die Nachricht von der Trennung meiner Eltern kam heraus, bevor wir jemals intern als Familie darüber gesprochen hatten", verrät Tochter Alexia (27) jetzt in dem Podcast "Scrubbing In with Becca Tilley & Tanya Rad".

Am nächsten Tag drehte die Familie für ihre Show "Buying Beverly Hills", wobei es auch direkt um die Trennung gehen sollte. Für Alexia und ihre Schwestern war das jedoch kein Problem. "Wir hatten einfach einen Moment, in dem wir sagten: 'Wir müssen anfangen zu reden'", erinnert sich die 27-Jährige in der Podcast-Folge und führt zudem aus: "Und die Kameras wären sowieso da gewesen, also haben wir uns einfach reingehängt. Und das war im Juli. Seitdem hat sich also viel verändert. Aber jetzt haben wir über alles gesprochen."

Das familiäre Trennungsgespräch wird in der zweiten Staffel von "Buying Beverly Hills" zu sehen sein. "Ich hatte unglaubliche 26 Jahre mit eurer Mutter, unglaubliche 26 Jahre. [...] Ich glaube, ich brauche Abstand", erklärt Mauricio seinen Töchtern, wie eine Vorschau zeigt, die People vorliegt. Allerdings werden nicht alle Gespräche in der Netflix-Show thematisiert. "Was gefilmt wurde, waren zwei der vier großen Gespräche, die wir als Familie geführt haben", erklärt Alexia außerdem im Podcast. Ihre Schwester Farrah sei währenddessen allerdings nicht dabei gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky und seine Ehefrau Kyle Richards

Anzeige Anzeige

Instagram / mumansky18 Kyle Richards und Mauricio Umansky mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kyle und Mauricios Töchter aus den Nachrichten von der Trennung erfuhren? Das geht echt gar nicht! Sie hätten das vorher kommunizieren müssen! Na ja, wenn sie direkt danach für ihre Show drehen konnten, war es wohl nicht so schlimm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de