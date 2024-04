Suris Geburtstag verpasst: Tom Cruise bereut sein Verhalten

In der vergangenen Woche feierte Suri Cruise einen ganz besonderen Meilenstein in ihrem Leben: ihren 18. Geburtstag. Während ihre Mutter Katie Holmes (45) alle Hebel in Bewegung setzte, um diesen Tag zu einem zu machen, den ihr Töchterchen niemals vergessen wird, fehlte von der anderen Elternhälfte jede Spur. Dass Tom Cruise (61) den Ehrentag seines Sprosses verpasste, soll er nun ziemlich bereuen. Gegenüber Heat verrät ein Insider: "Tom fühlt sich schlecht, weil er so viel von ihrem Leben verpasst hat, aber er beteuert, dass er Suri (18) nicht völlig aus seinem Leben gestrichen hat und sich von Zeit zu Zeit über sie informiert."

Aufgrund seiner tiefliegenden Schuldgefühle plane der Mission: Impossible-Star nun sogar einen bedeutenden Schritt. Demnach wolle er sich wieder mit der 18-Jährigen annähern und ihre aktuell nicht existente Beziehung wieder neu aufbauen. Wie die Quelle weiter wissen will, sei der 61-Jährige der Annahme, dass seine Tochter mit der gerade erreichten Volljährigkeit somit "alt genug sei, um eigene Entscheidungen zu treffen". Zuvor habe er sich auf den Wunsch seiner Ex-Frau Katie damit einverstanden erklärt, dass er sich nicht in das Leben seiner Tochter einmische. Grund dafür war vor allem seine umstrittene Mitgliedschaft in der Scientology-Kirche.

Ob Toms Annäherung jedoch schlussendlich Früchte tragen wird, bleibt ungewiss. Erst vor wenigen Tagen ließ ein Informant gegenüber Daily Mail verlauten, dass die Tochter der beiden Schauspielstars nicht länger an einem Verhältnis zu ihrem Vater interessiert sei. "Tom existiert für sie nicht", gab die Quelle an. Dass der Top Gun-Darsteller zu ihrem Geburtstag nicht anwesend war, wird diese demnach wohl auch nicht zwangsläufig gestört haben. Im Gegenteil sogar, meint der Insider: "Suri will keinen Kontakt zu ihrem Vater, auch wenn sie jetzt 18 ist. Selbst wenn er anrufen würde, würde sie nicht rangehen."

