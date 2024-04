Kryptische Worte: Ist Lauren Goodger jetzt wieder am Daten?

Hat Lauren Goodger (37) etwa einen neuen Mann in ihrem Leben? Die The Only Way Is Essex-Protagonistin macht immer wieder mit Liebesgerüchten auf sich aufmerksam. Aktuell ist sie Single, zumindest offiziell. In ihrer Instagram-Story teilt sie allerdings kryptische Worte, die darauf hinweisen, dass sie mittlerweile jemanden datet. Sie schreibt: "Ich bin zu toxisch für eine Kennenlernphase. Gehörst du mir oder nicht?"

Ende März hatte die Influencerin im Interview mit Daily Mail betont, dass sie gerne noch ein Kind hätte, aber aktuell nicht auf der Suche nach einem Mann sei. Ihre Tochter Larose stehe für sie an erster Stelle. "Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jetzt in einer Beziehung zu sein. [...] Es wird Zeit brauchen, einen anderen Mann in mein Leben, in unser Leben zu lassen. Aber das werde ich, wenn die Zeit reif ist", betonte Lauren. Seitdem sie Mutter ist, habe sie kein einziges Date gehabt.

Der letzte Freund, mit dem sich Lauren in der Öffentlichkeit präsentierte, war Charles Drury. Wenige Tage nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Larose zog Charles einen Schlussstrich und trennte sich. Das Ganze endete in einer öffentlichen Schlammschlacht. Vor wenigen Monaten machten allerdings Gerüchte die Runde, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben könnten. Sie wurden zusammen gesehen – doch mehr geht bei ihnen nicht, wie Lauren später gegenüber OK! klarstellte: "Wir sind nicht zusammen. Wir sind gute Freunde und erziehen Larose zusammen."

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose im Juli 2021

Glaubt ihr, dass Lauren gerade jemanden kennenlernt? Ja, das hört sich ganz danach an. Nein, der Spruch hat nichts zu bedeuten. Ergebnis anzeigen



