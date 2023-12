Mit Ex zusammen? Lauren Goodger äußert sich zu Gerüchten

Sie redet Klartext! Lauren Goodger (37) und Charles Drury wurden im Oktober 2020 ein Paar. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Doch ihre Beziehung verlief wohl nicht harmonisch. Immer wieder trennten sich die beiden. Zwei Jahre nach ihrem Pärchen-Debüt eskalierte ein Streit zwischen dem einstigen Liebespaar dann endgültig: Charles soll den The Only Way Is Essex-Star angegriffen haben und musste vor Gericht. Kürzlich kamen jedoch Gerüchte auf, dass die beiden wieder ein Paar seien. Nun antwortet Lauren auf die Spekulationen!

"Wir sind nicht zusammen. Wir sind gute Freunde und erziehen Larose zusammen", stellt die TV-Persönlichkeit im Interview mit Ok! klar. Gemeinsam versuchen sie, das Leben ihrer Tochter so normal wie möglich zu halten – trotz Trennung. Daher unternehmen sie gemeinsame Ausflüge als Familie. Ein Paar seien sie jedoch nicht. Auch wenn Lauren zurzeit nicht wieder mit ihrem Ex-Partner zusammenkommen wolle, könne sie das für die Zukunft jedoch nicht ausschließen: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich werde ihn immer lieben", gesteht sie ehrlich.

Bereits im Januar äußerte ihre Familie ihre Besorgnis darüber, dass das Model wieder mit ihrem Ex zusammen sein könnte. Damals verriet ein Insider gegenüber Mirror: "Wir machen uns Sorgen, dass sie ihn zurückgenommen hat, es aber geheim hält." Damals behauptete der Tippgeber sogar, dass Charles und Lauren gemeinsam wegziehen wollten.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose im Juli 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de