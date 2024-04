Schwere Zeit: So wichtig sind Prinz Edward und seine Sophie

Im britischen Königshaus müssen die Royals gerade ganz fest zusammenhalten. Neben Prinzessin Kate (42) ist auch König Charles III. (75) an Krebs erkrankt. Da der Regent aufgrund seiner Erkrankung medizinisch behandelt wird, muss seine Familie ihn bei wichtigen Terminen vertreten. Und dabei spielen auch sein Bruder Prinz Edward (60) und dessen Frau Sophie Wessex (59) eine wichtige Rolle – deswegen wird ihnen eine besondere Ehre zuteil. Wie US Magazine berichtet, wird Edward am Donnerstag die Blaublüter bei den Feierlichkeiten zum Anzac Day anführen.

Das ist augenscheinlich ein deutliches Zeichen, wie sehr Charles seinem jüngeren Bruder vertraut. Denn traditionell wird diese Aufgabe vom König oder der Königin übernommen. Somit übernimmt Edward seine bisher bedeutsamste Aufgabe. Der Anzac Day ist ein nationaler Feiertag in Australien und auch Neuseeland. An diesem Tag wird den Mitgliedern der Streitkräfte gedacht, die ihrem Land gedient haben und gefallen sind.

Ohnehin ist Edward ungemein wichtig für die britische Königsfamilie. Das findet auch Royal-Expertin Jennie Bond – sie schätzt den 60-Jährigen für seine bedachte und zurückhaltende Art, ebenso wie seine Liebste. "Edward und Sophie dienen als hervorragende Vorbilder für ihre Großneffen und Großnichten. Sie zeigen ihnen, dass man auch als 'Ersatz' ein geschätztes Mitglied der königlichen Familie ist und erfolgreich arbeiten kann", erklärte sie OK! zu dem Ehepaar.

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward im März 2023

Getty Images Prinz Edward, Royal

