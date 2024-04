Ist Prinz Edward ein Vorbild? Das meint eine royale Expertin

Sind sie die Vorbilder, die Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) brauchen? Wenn es um die royalen Pflichten geht, scheinen Prinz Edward (60) und seine Frau Herzogin Sophie (59) jedenfalls gerade die Personen zu sein, von denen sich die königlichen Sprösslinge etwas abschauen können. Der Herzog von Edinburgh hielt sich und seine Arbeit stets im Hintergrund und umging so große Schlagzeilen um seine Person. Die Royal-Expertin Jennie Bond schätzt ihn durch seine zurückhaltende und gewissenhafte Art als jemanden ein, zu dem Nachfolger aufschauen könnten. Gegenüber OK! äußert sie sich konkret: "Edward und Sophie dienen als hervorragende Vorbilder für ihre Großneffen und Großnichten. Sie zeigen ihnen, dass man auch als 'Ersatz' ein geschätztes Mitglied der königlichen Familie ist und erfolgreich arbeiten kann."

Das jüngste Kind von Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) war schon immer ein großartiges Mitglied der Familie. Er hätte lediglich im Schatten der anderen gestanden. König Charles III. (75) ist im Moment aufgrund der Behandlung seiner Krebserkrankung nicht in der Lage, Amtsaufgaben nachzukommen. Auf seinen Wunsch hin wird er durch seinen kleinen Bruder und dessen Gattin vertreten. Edward und seine Frau hätten sich schon immer im Hintergrund verschiedenen Anliegen gewidmet. Der Aufgabe, die Vertretung des Königs zu übernehmen, wären sie daher durchaus gewachsen, meint die Expertin.

Die Kinder des Thronfolgers Prinz William (41) und seiner Ehefrau Prinzessin Kate (42) machen im Moment eine schwere Zeit durch. Nachdem zuerst die Krebserkrankung ihres Großvaters bekannt wurde, ist inzwischen offiziell, dass auch ihre Mutter an Krebs leidet und sich in Behandlung befindet. Trotz ihres jungen Alters stehen die Kinder ihrer Mutter bei und sind für sie da. So berichtete ein Insider gegenüber People: "Die unglaubliche Beständigkeit der Kinder macht ihr Mut. [...] Es ist sehr wichtig, dass sie zusammen Spaß haben, wenn sie können. Die Kinder sind der Mittelpunkt ihrer Welt."

Getty Images Sophie Wessex und Prinz Edward, 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

