Nach Memoiren: Britney Spears entschuldigt sich bei Justin

Sie zeigt Reue! Britney Spears (42) sorgte im vergangenen Jahr ganz schön für Furore: In ihren Memoiren "The Women in Me" packte die Sängerin ordentlich aus – und machte dabei auch vor ihren Freunden und ihrer Familie nicht Halt. Damals verriet die Sängerin unter anderem, dass sie während ihrer Beziehung zu Justin Timberlake (42) von dem Sänger schwanger geworden ist – dieser drängte sie damals jedoch dazu, das Kind abzutreiben. Nun scheint Britney allerdings einige ihrer Aussagen zu bereuen!

Auf Instagram teilt die "Toxic"-Interpretin einen Clip ihres Ex-Partners, wie er in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (49)" zu Gast ist. Dazu schreibt sie: "Ich möchte mich für einige der Dinge entschuldigen, über die ich in meinem Buch geschrieben habe. Wenn ich jemanden beleidigt habe, der mir wirklich am Herz liegt, tut es mir sehr leid..." Auch danach findet sie nur positive Worte für den "Mirrors"-Interpreten: "Ich wollte auch sagen, dass ich in Justin Timberlakes neuen Song 'Selfish' ganz verliebt bin, er ist so gut. Und warum muss ich jedes Mal so lachen, wenn ich Justin und Jimmy zusammen sehe?"

Schon im vergangenen Dezember teilte die 42-Jährige zum Jahresende einige emotionale Worte und bat auch um Verzeihung. "Vergib mir, wenn ich die Beherrschung verloren habe, weil ich mich von den Menschen, die ich liebe, bedroht gefühlt habe", erklärte sie damals auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de