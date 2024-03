Dänemark hebt nun EU-Haftbefehl gegen Christina Block auf!

Es gibt Neuerungen in ihrem Fall! Schon seit Jahren besteht zwischen Christina Block (50) und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel ein Sorgerechtsstreit. Nachdem ihr Ex die zwei Kinder Klara und Theodor nach einem Besuch nicht mehr zu ihr zurückgebracht hatte, eskalierte die Situation in der vergangenen Silvesternacht vollends: Der Vater wurde niedergeschlagen und die beiden Kinder entführt. Kurze Zeit später tauchten sie bei ihrer Mutter wieder auf. Gegen Christina wurde daraufhin ein europäischer Haftbefehl verhängt – und dieser wurde von den dänischen Behörden nun aufgehoben!

"Die dänischen Behörden haben den Europäischen Haftbefehl gegen meine Mandantin aufgehoben", bestätigt Otmar Kury, der Anwalt von Christina, gegenüber Bild. Das bedeutet, dass nun auch die Dänen auf die Auslieferung der 50-Jährigen verzichten. Vormals erließen die Behörden in Dänemark einen Europäischen Haftbefehl, der von der Hamburger Staatsanwaltschaft in einen Aufenthaltsbeschluss umgewandelt wurde: Bisher musste die Steakhaus-Erbin den Behörden also stets ihren Aufenthaltsort mitteilen.

Erst vor einigen Wochen entschied das Hanseatische Oberlandesgericht, dass der Fall nicht mehr länger vor deutschen Gerichten verhandelt wird. Der Grund dafür sei Berichten zufolge gewesen, dass der Lebensmittelpunkt der Kinder in Dänemark liegt.

Christina Block im Jahr 2017

Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

