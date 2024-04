Rumer Willis feiert den ersten Geburtstag ihres Töchterchens

Rumer Willis (35) hat einen ganz besonderen Tag hinter sich! Am Donnerstag feierte die Tochter von Bruce Willis (69) und Demi Moore (61) den ersten Geburtstag ihrer Tochter Louetta Isley. In ihrer Instagram-Story teilt die stolze Mama zu diesem besonderen Anlass einen süßen Schnappschuss und schreibt darunter: "Ein ganzes Jahr mit dir, mein Mädchen!" Auf dem Foto strahlt die Blondine über beide Ohren, während sie ihren Sprössling auf dem Bett sitzend stillt. Auch Rumers Stiefmutter Emma Heming Willis (45) feierte das Mutter-Tochter-Duo mit einem niedlichen Foto, welches sie mit ihren Followern teilte. Darunter beglückwünscht sie die beiden mit: "Alles Gute zum ersten Geburtstag an die süße Louetta und Mama Rumer."

Immer wieder teilt Rumer Einblicke in ihr Familienleben und postet süße Fotos von sich und der Kleinen im Netz. Kürzlich verriet sie ihren Followern sogar, was hinter dem klangvollen Namen ihrer Tochter steckt. "Ihr Name ist eine Mischung aus Dingen, die ich liebe", verriet die Schauspielerin und erläuterte: "Meine Lieblingssänger und die meines Vaters sind Lou (Louis Armstrong), Etta (Etta James) und Isley (Isley Brothers)."

Ende 2022 verkündete Rumer Willis, dass sie und ihr Partner Derek Richard Thomas ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Erst kurz vor den Babynews machten die Schauspielerin und der Musiker ihre Beziehung offiziell. Im April vergangenen Jahres krönten sie dann ihr Liebesglück mit der Geburt von der kleinen Louetta Isley.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihre Tochter Louetta Isley, 2024

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

