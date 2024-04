Reality-TV-Star Bethenny Frankels Mutter ist gestorben

Bethenny Frankel (53) hat einen wichtigen Menschen verloren. Am Sonntag verkündete die "The Real Housewives of New York City"-Bekanntheit in einem langen Instagram-Statement, dass sie um ihre Mama trauere. "Meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben. Sie war kompliziert, hatte Schmerzen, war isoliert und hatte Dämonen", begann die US-Amerikanerin. Die Autorin fand für Bernadette schöne Worte, doch sie sprach auch die Probleme an, die sie mit ihrer Mutter hatte: "Sie war brillant, witzig, kultiviert und weise – und litt dennoch ein Leben lang an einer Essstörung, Alkoholismus, Missbrauch, Rauchen und Selbstzerstörung. Obwohl sie nicht in der Lage war, eine Mutter zu sein, liebte sie mich, und ich habe wunderschöne Erinnerungen an sie."

Trotz des Ablebens ihrer Mutter beschönigte die 53-Jährige nichts an ihrer Kindheit und an ihrem Aufwachsen. "Ich [...] erlebte Dinge, die kein kleines Kind ertragen sollte. Das machte mich stark, zäh, zu einer Überlebenden, die mit allem umgehen kann." Sie und Bernadette hätten nach der Geburt von Bethennys Tochter wieder zueinandergefunden. "Sie liebte Bryn und sie teilten die Liebe zur Kunst", erinnerte sich der TV-Star. Zum Schluss richtete Bethenny rührende Worte an ihre Mutter: "Auf Wiedersehen, Mom, Bonnie, Bernadette. Du hast dein Bestes getan, und du bist frei und in Frieden."

In dieser schweren Zeit kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen. Bethenny ist seit 2018 mit Paul Bernon zusammen – drei Jahre später folgte die Verlobung. Bis jetzt gab es noch keine Hochzeit. Warum dem so ist, verriet Bethenny vergangenen Juli im Interview mit E! News. "Ich möchte keinen Vertrag mit jemandem unterschreiben, den ich liebe. Ich möchte keine große Hochzeit für alle anderen planen und nicht tun, was wir wirklich wollen", erklärte sie.

Instagram / bethennyfrankel Bernadette mit ihrer Enkeltochter Bryn

Getty Images Paul Bernon und Bethenny Frankel bei den MTV Movie & TV Awards 2022

