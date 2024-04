Emily Blunt und John Krasinski turteln auf dem roten Teppich

Süßer Paar-Auftritt von Emily Blunt (41) und John Krasinski (44)! Die Schauspielerin tourt derzeit für die Vorstellung ihres neuen Kinofilms "The Fall Guy" um die Welt. Für das Screening in London stand der Filmdarstellerin eine charmante Begleitung zur Seite. Ihr Ehemann John posierte mit seiner Frau auf dem roten Teppich. Beide glänzten mit ihrer Outfitwahl – Emily trug eine Kombination aus weißem Blazer und Anzughose. Passend dazu kleidete sich auch ihre bessere Hälfte in einem Anzug in Braun.

John half seiner Partnerin im Vorfeld sogar bei der Vorbereitung für ihre neue Rolle. Die "Oppenheimer"-Bekanntheit spielt in "The Fall Guy" die Regisseurin Jody Moreno – wie hängt ihr Ehemann damit zusammen? "Ich bin mit einem Regisseur verheiratet, ich weiß, wie es ist, den Druck des Films im Kopf zu haben und in eine Million Richtungen gezogen zu werden", erläuterte sie im Gespräch mit People. Emily guckte sich dementsprechend einige Handgriffe bei ihrem Gatten ab, um ihre Rolle umso glaubwürdiger zu spielen.

Geholfen hat der Schauspielerin auch die Zusammenarbeit mit Filmkollege Ryan Gosling (43). Der spielt in dem neuen Film den Ex-Freund von Emilys Rolle – die Chemie am Set hätte nicht besser sein können. "Er ist auch ein traumhafter Kollaborateur. Es macht so viel Spaß mit ihm. Ich mochte es so sehr. Ich war traurig, als es vorbei war", schwärmte sie ebenfalls im Gespräch mit der Zeitung. Ab dem 24. April können Fans sich im Kino selbst ein Bild des Leinwand-Duos machen.

Getty Images John Krasinski und Emily Blunt, April 2024

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei einer "The Fall Guy"-Premiere in Austin, 2024

