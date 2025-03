Jason Tartick wäre ohne Reality-TV-Teilnahme glücklicher

Jason Tartick, bekannt aus der 14. Staffel von The Bachelorette, hat in seinem Podcast überraschend persönliche Einblicke in sein Gefühlsleben gewährt. Der 36-Jährige erklärte, dass er überzeugt sei, ohne seine Teilnahme an der Reality-TV-Welt bereits verheiratet und Vater zu sein. Im Gespräch mit seinem Co-Host David Arduin im "Trading Secrets"-Podcast sagte Jason: "Ich bin glücklich und einsam. Das kann beides gleichzeitig existieren." Nach der Trennung von seiner Verlobten Kaitlyn Bristowe (39), mit der er drei Jahre liiert war, blickt er nun nach vorne – mit gemischten Gefühlen.

Professionell läuft es für Jason auf Hochtouren, doch scheint ihm im Privaten etwas Wesentliches zu fehlen. Er sprach offen darüber, dass ihm die emotionale Nähe, die er in vorherigen Beziehungen erlebt habe, aktuell fehle. Seine letzten beiden Beziehungen, darunter eine kurze Romanze mit Influencerin Kat Stickler, endeten abrupt. Auf die Frage, ob er bereit wäre, für eine stabile Familie auf seinen Lebensstil zu verzichten, antwortete Jason lachend: "Alles. Ich würde alles aufgeben." Dennoch zeigte er sich optimistisch und erklärte, dass er glaube, eines Tages die Einsamkeit hinter sich lassen zu können, da die besten Zeiten noch vor ihm lägen.

Jason, der ursprünglich Finanzmanager ist, wurde durch seine Teilnahme an der US-Reality-Show "The Bachelorette" bekannt. Dort verliebte er sich zwar nicht, legte aber den Grundstein für seine Karriere in der Öffentlichkeit. Seine Beziehung zu Kaitlyn Bristowe, die selbst einst "Bachelorette" war, sorgte jahrelang für Schlagzeilen, bis die beiden 2023 ihre Trennung bekannt gaben. Trotz Rückschlägen in der Liebe scheint Jason nicht nur aus bisherigen Erfahrungen zu lernen, sondern zeigt sich gegenüber seinen Fans und Zuhörern bemerkenswert offen. Seine ehrliche Art, über Glück und Einsamkeit zu sprechen, macht ihn greifbar – und das ist wohl eines der Geheimnisse seines anhaltenden Erfolgs.

Instagram / katstickler Kat Stickler und Jason Tartick, Realitystars

Instagram / jason_tartick Jason Tartick, TV-Persönlichkeit

