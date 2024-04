Nach Verlobungspleite: Jason Tartick ist wieder vergeben!

Nachdem sich Jason Tartick und die US-Bachelorette Kaitlyn Bristowe (38) im Mai 2021 verlobt hatten, überraschte das Paar im vergangenen Jahr mit traurigen Nachrichten: Ihre Liebe zerbrach nach vier gemeinsamen Jahren. Während die einstige Rosenkavalierin seither ihr Single-Dasein zu genießen scheint, soll ihr Ex schon wieder in festen Händen sein. Das will People wissen. Auf einem Event für das neueste Buch des Unternehmers soll die neue Frau an seiner Seite, Kat Stickler, ihm ihre Unterstützung gezeigt haben. Anschließend habe sie dafür sogar einen Shoutout von Jason bekommen. "Wir haben die TikTok-Prominenz [hier], wie Kat Stickler", soll es von ihm geheißen haben.

Dass der gebürtige New Yorker nun offenbar wieder Hals über Kopf verliebt zu sein scheint, wird den einen oder anderen überraschen. Schließlich zeigte er sich vor einigen Monaten noch zutiefst getroffen über die Trennung von Kaitlyn. Im Podcast "The Most Dramatic Podcast Ever" kullerten ihm da sogar einige Tränen übers Gesicht, als er auf das Liebes-Aus zu sprechen kam. "Kaitlyn hat mir so viel bedeutet und tut es auch immer noch – und ich mache mir solche Gedanken. Ich sorge mich immer noch so sehr um sie", gab er darin ganz offen und ehrlich zu. Die vergangenen Monate seien für ihn ganz besonders schwer gewesen, sodass ihm das Gespräch auch einige Zeit nach der Trennung noch immer ziemlich zur Last falle.

Seine offizielle Trennung hatte das Paar im August 2023 auf seinen Instagram-Profilen verkündet. Darin hieß es unter anderem: "Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, unsere Verlobung zu beenden." Dabei schien das endgültige Ende ihrer Liebesgeschichte beiden Parteien gleichermaßen wehzutun, wie Kaitlyn und Jason weiter deutlich gemacht hatten. "Wir sind dankbar für alle, die uns die Zeit und den Raum gegeben haben, diese lebensverändernde Entscheidung zu verarbeiten, denn es gibt viele Emotionen und Veränderungen zu bewältigen", hatten sie ihr emotionales Statement damals geschlossen.

Getty Images Kat Stickler, Webstar

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe mit ihrem Verlobten Jason Tartick

