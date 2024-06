Erstes Bild als Paar: Jason Tartick und Kat grinsen zusammen

Was einmal im Internet auftaucht, bleibt bekanntlich für immer online – genau deswegen sind Pärchenfotos auch so eine große Sache. Bei Jason Tartick und Kat Stickler ist es anscheinend ernst, denn die beiden teilten kürzlich zwei supersüße Fotos auf Instagram. In ihren allerersten Paar-Pics stehen die beiden in einem Badezimmer. Jason umarmt seine Liebste von hinten und die beiden grinsen glücklich in die Kamera. Auf dem zweiten Schnappschuss gibt er Kat sogar einen dicken Kuss auf die Wange, was die Influencerin zum Lachen bringt. Kat schrieb zu dem Foto: "Mein Herz ist voll!" Dahinter fügte sie noch das Emoji hinzu, das mit den Händen ein Herzchen formt.

In der Vergangenheit hielten der einstige Bachelorette-Kandidat und die Influencerin sich ziemlich bedeckt und zeigten ihre Liebe nur selten öffentlich. Tatsächlich hatten sie einen gemeinsamen Auftritt vor einem Monat und sind danach wieder untergetaucht. Deswegen freuen sich die Fans über die tollen Nachrichten umso mehr! "Das könnte das Internet kaputtmachen! Ich liebe das so sehr, zwei wunderbare Menschen, die Glück und Liebe ausstrahlen", schrieb ein Fan aufgeregt, während ein weiterer eine lustige Anspielung auf Kats Namen machte: "Ah, jetzt ist die Katze aus dem Sack!" Die Supporter der beiden sind sich einig: "Wir freuen uns so sehr für euch!"

Jason war bis August des vergangenen Jahres mit Kaitlyn Bristowe (38) verlobt gewesen, die er bei der US-Variante von "Die Bachelorette" kennengelernt hatte. Vier Jahre waren die beiden ein Paar gewesen, doch mittlerweile haben sie beide neue Partner gefunden. Kat scheint es dem Autor von finanziellen Selbsthilfebüchern angetan zu haben. In einem früheren Interview mit People – bevor sie offiziell ein Paar waren – beschrieb er sie als "eine erstaunliche Person, liebenswert, eine großartige Mutter [und] superwitzig".

Instagram / katstickler Jason Tartick und Partnerin Kat Stickler, Internetbekanntheiten

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und Jason Tartick im Oktober 2021

