Job und Kinder: So managen die Götzes ihren Familienalltag!

Wie meistern sie das alles? Mario Götze (31) und seine Partnerin Ann-Kathrin (34) hatten 2018 den nächsten Schritt gewagt und traten vor den Traualtar. Zwei Jahre später erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Auf die Geburt von Söhnchen Rome folgte 2023 die seiner Schwester Goia. Im Netz gibt die stolze Mama regelmäßig Einblicke in ihr Familienglück. Doch wie stemmen Mario und Ann-Kathrin eigentlich ihren Alltag mit zwei Kids und Jobs?

Auf Instagram stellt sich das Model den neugierigen Fragen seiner Fans. Einer möchte dabei wissen, wie Mario und Ann-Kathrin es hinbekommen, dass ihre Ehe trotz der zeitfressenden Karrieren funktioniert. "Als wir uns vor zwölf Jahren das erste Mal trafen, hatten wir beide volle Terminkalender. Es hat sich also nichts verändert, das war in unserer Beziehung von Anfang an so und wir kennen das auch nicht anders", erklärt sie ehrlich.

Dennoch macht sie auch einige Abstriche, wie sie offen zugibt: "Ich habe schon seit über einem Jahr keinen Sport mehr gemacht. Das sieht man auch, mein Körper ist sehr weich, aber Sport ist im Moment einfach nicht meine Priorität. Eine Menge Dinge sind mir wichtiger und daher habe ich dafür keine Zeit mehr." Sie wolle aber bald wieder anfangen zu trainieren.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Influencerin

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Instagram / annkathringoetze Mario und Ann-Kathrin Götze mit Sohn Rome

