So viel Spaß hat Lala Kent während ihrer Schwangerschaft!

Lala Kent (33) beweist erneut, dass man sich auch schwanger auf Festivals amüsieren kann! Erst vergangene Woche präsentierte sie stolz ihren Babybauch auf dem Coachella in Kalifornien. Jetzt zeigt sich der "Vanderpump Rules"-Star beim Stagecoach Musikfestival in Indio, Kalifornien! In ihrer Instagram-Story ist Lala tanzend mit ihren Freunden zu entdecken. Dabei stellt sie ihre Babykugel in einem kurzen schwarzen T-Shirt sowie schwarzem Höschen mit langem Fransenrock darüber zur Schau. Außerdem trägt die Medienpersönlichkeit schwarze Stiefel, eine schwarze Mütze und eine Brille – und scheint mit einer Cola in der Hand mächtig Spaß zu haben!

Die amerikanische Reality-TV-Bekanntheit erwartet derzeit ihr zweites Mädchen. Ihre erste Tochter Ocean bekam Lala mit ihrem Ex Randall Emmett – und machte schlechte Erfahrungen hinsichtlich des geteilten Sorgerechts. Für ihre zweite Schwangerschaft ließ sie sich daher mithilfe eines anonymen Samenspenders künstlich befruchten. Im "Vanderpump Rules"-Podcast erklärte die 33-Jährige zu wissen, dass es "nicht die Norm" sei, keinen Baby-Daddy haben zu wollen. Es sei dennoch die richtige Entscheidung für sie und ihre Kinder. "Ich will etwas Absolutes. [...] Niemand kann es mir jemals wegnehmen. [Das Baby ist] nur meins", offenbarte Lala.

Dass sie wieder schwanger ist, verkündete Lala Anfang März. Bei Amazon Live gab sie offen zu, dass der nicht vorhandene Vater ihres zukünftigen Kindes der beste Part an der ganzen Sache sei. "Ich habe ziemlich offen darüber gesprochen, dass ich wirklich die volle Kontrolle haben möchte, nicht über mein Kind, aber darüber, es ständig um mich herum zu haben", erläuterte die zweifache Mama in spe und fügte hinzu: "Ich habe eine wirklich harte Zeit mit meiner Vergangenheit und mit Ocean durchgemacht. Und ich werde sagen, dass mein Herz immer zu haben sein wird, ich glaube an die Liebe und weiß, dass ich sie wieder finden werde. Aber mein Kind wird nie wieder zur Diskussion stehen."

Instagram / lalakent Lala Kent auf dem Stagecoach Musikfestival, April 2024

Instagram / lalakent Lala Kent und Tochter Ocean

