Nazan Eckes sah "The Masked Singer" als ein großes Abenteuer

So blickt Nazan Eckes (47) auf ihre The Masked Singer-Teilnahme zurück! Vergangenen Samstag entpuppte sich die Moderatorin als der Robodog in der beliebten Rateshow. Kurz vor dem Halbfinale ist für das TV-Gesicht nun aber Schluss mit dem Versteckspiel. Gegenüber Promiflash verrät Nazan, wie es ihr nach ihrer Demaskierung geht: "Sehr gut. Ich habe mein normales Leben wieder." Sie blicke positiv auf ihre Teilnahme zurück. "Ich habe das Ganze als riesiges Abenteuer gesehen und als Möglichkeit, eine andere Seite von mir zu entdecken. Es war eine sehr intensive Zeit", stellt die gebürtige Kölnerin klar und fügt hinzu, dass sie die Sendung sehr genossen habe. Besonders das Gesangscoaching habe es Nazan angetan: "[Das] hatte so etwas Befreiendes. Wie Meditation."

Dass sie in Show vier ihre Masken abnehmen muss, habe die 47-Jährige bereits "ein bisschen" im Gefühl gehabt. "Robodog musste sich von Anfang an hart durchkämpfen. Und die Chancen standen mal wieder 50/50." Nazan sei sogar davon ausgegangen, dass ihre "The Masked Singer"-Reise bereits in der zweiten Woche vorbei gewesen wäre. Das habe vor allem an dem von ihr performten Song "Push The Button" von den Sugababes gelegen – der Hit sei gesanglich die größte Herausforderung für die Moderatorin gewesen, "weil der Song nur wenige Atempausen zulässt".

Um von sich abzulenken, verfolgte das Model eine ganz bestimmte Taktik! Nur wenige Stunden bevor die vierte Show beginnen sollte, postete Nazan noch einen Clip in ihrer Instagram-Story. "Ein kurzer Stopp in Palma", kommentierte sie das Video, auf dem sie mit ihrer Schwester einen Hafen entlangspaziert. Die Zuschauer und das Rateteam kamen Nazan letztendlich aber trotzdem auf die Schliche.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Robodog bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es schade, dass Nazan bereits ausgeschieden ist? Ja, ich fand sie großartig als Robodog! Na ja, für mich waren die anderen doch stärker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de