Zum 60. Geburtstag: Liz Hurley stellt Billy Ray Familie vor

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) machen ernst: Die Schauspielerin und das Country-Musik-Urgestein möchten ihren ersten großen Meilenstein als Paar feiern. Anlässlich ihres 60. Geburtstags plant Elizabeth, ihren Partner in ihrer Heimat Großbritannien ihrer Familie vorzustellen. "Ich freue mich darauf, mit Billy Ray zu feiern", schwärmte die Gossip Girl-Bekanntheit im Gespräch mit Hello und fügte hinzu: "Er wird meine Familie kennenlernen – und meine Hunde – und hoffentlich wird es schön." Ihr runder Ehrentag am 10. Juni sei etwas ganz Besonderes für sie, betont Elizabeth.

Der Plan, den Geburtstag als Anlass für ein Familientreffen zu nutzen, kommt ein wenig überraschend. Noch vor wenigen Wochen plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus, dass Elizabeth und Billy Ray ihre Liebe erst einmal für sich behalten möchten. Wie die Quelle betonte, wollen die Frischverliebten "erst einmal sich selbst kennenlernen, bevor sie ihre Familien zusammenführen". Weder Elizabeths Sohn Damian (23) noch Billy Rays berühmte Sprösslinge, darunter Miley Cyrus (32), seien bislang in das Liebesglück der beiden eingebunden worden. Doch das scheint sich nun zu ändern.

Elizabeth und Billy Rays Liebe ist noch sehr frisch: Ende April zeigten die beiden ihre Beziehung erstmals stolz im Netz. Der Weg zu dieser neuen Liebe war von einigen Tiefen geprägt. Elizabeth verlor 2020 ihren Ex-Partner und den Vater ihres Sohnes, Steve Bing (✝55), durch Suizid, zwei Jahre darauf verstarb ihr ehemaliger Verlobter Shane Warne (✝52). Billy Ray machte derweil mit seiner Blitzehe mit der Sängerin Firerose Schlagzeilen. Mit der Trennung der beiden ging eine mediale Schlammschlacht einher – unter anderem warfen beide einander häusliche Gewalt vor.

Getty Images Billy Ray Cyrus, April 2022

ActionPress / Panama Pictures Damian Hurley und Elizabeth Hurley, Mai 2025

