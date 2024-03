Regiedebüt: Damian Hurley dreht Sexszenen von Mutter Liz!

Diese freizügige Zusammenarbeit ist kontrovers! Liz Hurley (58) hat kein Problem damit, sich ihren Fans auch leicht bekleidet zu präsentieren und nimmt in Sachen Sex kein Blatt vor den Mund. Zuletzt stand sie für den Erotikthriller "Strictly Confidential" in der Hauptrolle vor der Kamera und drehte für den Streifen auch feurige Sexszenen. Regie führt bei dem heißen Film aber ausgerechnet Liz' Sohn Damian (21)!

Der 21-Jährige wagt sich mit dem erotischen Streifen an sein Regiedebüt – und hat seine Mutter dafür in besonders lasziven Szenen abgelichtet. Der Trailer des Films auf Instagram zeigt Liz intim mit ihrem Co-Star Pear Chiravara – die beiden Frauen knutschen vor Damian hinter der Kamera wild herum. Schließlich gehen sie sogar noch weiter auf Tuchfühlung. Das sorgt bei den Fans für Irritationen...

"Komisch, dass ihr Sohn bei diesen Sexszenen Regie führt", bemerkt ein User. "Ein Sohn, der seiner Mutter bei diesen Szenen Regieanweisungen gibt und eine Mutter, die einverstanden ist? In welcher Welt ist das normales Verhalten?" und "Du hast Regie geführt und eine Szene geschrieben, in der deine Mutter mit einer anderen Frau rummacht? Das ist scheiße", finden weitere klare Worte. Viele Fans freuen sich aber auch einfach auf den Film, der am 5. April rauskommt.

Getty Images Damian Hurley strahlt

Getty Images Liz Hurley und ihr Sohn Damian, November 2016

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley am Valentinstag 2023

Was denkt ihr über die Zusammenarbeit von Mutter und Sohn in "Strictly Confidential"?



