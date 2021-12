Melina Sophie (26) beendet ihre Social-Media-Karriere. Die Influencerin gehörte in den vergangenen Jahren zu den bekanntesten deutschen YouTubern. Zuletzt nahm sie sich allerdings immer mal wieder Social-Media-Auszeiten, um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern. Nun gab Melina Sophie in einem letzten Video bekannt, ihre Internet-Karriere komplett an den Nagel hängen zu wollen. Viele ihrer Fans und YouTube-Kolleginnen stärken ihr dabei den Rücken.

Ihr Netz-Aus gab die 26-Jährige in einem YouTube-Video bekannt. Darunter kommentierten zahlreiche Fans, dass sie Melina Sophies Internet-Abschied zwar traurig finden, sie aber bei ihrer Entscheidung unterstützen. Auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel (26) hat Verständnis für Melina Sophies Social-Media-Aus. "Ich verstehe und respektiere deine mutige Entscheidung, aber du wirst mir/uns fehlen!", lautete ihr Kommentar. Dagi Bee (27) schrieb: "Ohh, ich bin so stolz auf dich, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast. So was ist wirklich nicht leicht. Du bist die beste Melinski und du hast YouTube Deutschland so geprägt wie kaum ein anderer! Love you and see you außerhalb von Social Media."

Aber kehrt Melina Sophie den sozialen Netzwerken wirklich für immer den Rücken? Zumindest die Promiflash-Leser sind da noch nicht ganz sicher. In einer Umfrage sind immerhin 43,9 Prozent der User [Stand 30.12.; 14:45 Uhr] davon überzeugt, dass die Netz-Beauty wahrscheinlich irgendwann doch noch mal ihr YouTube-Comeback feiern wird.

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im August 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / melinasophie Melina Sophie, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de