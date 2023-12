"Bauer sucht Frau"-Carolin und Marcel planen ein Wiedersehen

Carolin ist wohl so richtig froh, dass sie Marcel doch noch eine Chance gegeben hat! Eigentlich hatte sich die Pferdewirtin beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest für den Singlemann Lukas entschieden. Doch bei den beiden hatte sich schnell herausgestellt, dass sie in Sachen Liebe kein Match sind. Daraufhin lud sie Marcel zu sich auf den Hof ein – und mit dem Hufschmied läuft es gleich schon viel besser. Caro und Marcel wollen sich sogar wiedersehen!

In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau" genießen die zwei Turteltauben ein Picknick vor einer traumhaften Kulisse – und während des Festmahls in der Natur sprechen sie auch über ihre gemeinsame Zukunft. "Ich habe mich halt irgendwie schon in dich verguckt. Die Schmetterlinge und das Kribbeln im Bauch wird halt immer größer", gesteht Marcel Caro seine Gefühle. Die Blondine will den Single auch unbedingt wiedersehen. "Ich fühle das auch – und ich will dich weiter kennenlernen", betont sie.

Aber warum schickte Caro Marcel denn dann eigentlich beim Scheunenfest zunächst nach Hause? "Ich habe mir am Anfang ein bisschen einen Kopf gemacht, dass es nicht passen könnte, weil du jünger bist. Aber es harmoniert echt gut", erklärt die 27-Jährige. Die Hessin und den Hufschmied trennen rund drei Jahre.

"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Carolin

Die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Carolin und Marcel

Carolin und Marcel bei "Bauer sucht Frau" 2023

