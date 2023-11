Warum hatte "Bauer sucht Frau"-Carolin nie eine Beziehung?

Was ist der Grund für Carolins langes Single-Dasein? Die Pferdewirtin möchte sich bei Bauer sucht Frau endlich verlieben. An Flirt-Anwärtern habe es in der Vergangenheit nicht gemangelt – so richtig passen sollte es aber nicht. Die Hessin hatte noch nie eine Beziehung und möchte jetzt jemanden finden, mit dem sie alt werden kann. Warum konnte sich Carolin bisher nicht auf einen festen Partner einlassen?

Im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf verrät die 27-Jährige, dass sie in ihrer Jugend in der Schule gehänselt wurde. Ihre Pferde haben ihr durch diese schwere Zeit geholfen. "Damals ist es mir einfach schwergefallen, mich zu öffnen und dann kann man es irgendwann nicht. Dann war ich so gut darin, Single zu sein, dass es immer schwerer ist, sich für eine Beziehung zu öffnen", erklärt Carolin. Auch jetzt könne sie sich nur auf jemanden einlassen, wenn es zu 100 Prozent passt.

Ihr Mister Right sollte ihr auch mal Kontra geben können: "Ich finde es wichtig, dass ein Mann auch mal nein sagen kann und auch mal für sich selbst einsteht." Caro wolle keinen Mann unterdrücken, weil sie glaube, recht dominant zu sein. Ob Lukas da der Richtige ist? Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn verbringt gerade die Hofwoche bei ihr, um sie näher kennenzulernen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Carolin und Lukas bei "Bauer sucht Frau" 2023

Anzeige

RTL Carolin und Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest

Anzeige

RTL Lukas und Carolin bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de