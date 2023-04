So verbrachte Jochen Schropp seinen ersten Hochzeitstag!

Er könnte wohl kaum glücklicher sein! Jochen Schropp (44) fand in seinem Partner Norman seine große Liebe. Im vergangenen Jahr wagten sie einen großen Schritt und entschieden sich, den Bund fürs Leben einzugehen. Am 18. März 2022 war es dann so weit und das Paar heiratete standesamtlich – am 16. April folgte dann die große Hochzeitsfeier in Kapstadt. Sie sind nach wie vor Feuer und Flamme füreinander, doch: Wie verbrachten Jochen und Norman eigentlich ihren ersten Hochzeitstag?

Im Talk mit bunte.de schildert der TV-Moderator: "Mein Mann und ich waren mit Trauzeuginnen in dem Restaurant Mittagessen, in dem wir auch unsere standesamtliche Hochzeit in Berlin gefeiert haben." Im Anschluss habe das Paar einen Spaziergang gemacht und die Sonne genossen. "Abends sind wir dann noch nach sehr langer Zeit mal wieder tanzen gegangen. Aber auch abgesehen davon haben wir schon vor Monaten wieder in Hochzeitserinnerungen geschwelgt", äußert der 44-Jährige.

Nicht nur privat, sondern auch beruflich läuft bei dem Fernsehmoderator wohl nach wie vor alles wie am Schnürchen. So steht Jochen schon seit Langem für die jährliche Staffel von Promi Big Brother vor der Kamera und moderiert regelmäßig andere Shows wie Das große Promibacken.

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann Norman im März 2023

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann am Valentinstag

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann am Valentinstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de