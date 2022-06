Jochen Schropp (43) pfeift auf gesellschaftliche Normen! Im Frühling ist der beliebte TV-Moderator gleich zweimal mit seinem Liebsten Norman vor den Traualtar getreten – zuerst standesamtlich in Deutschland und dann noch einmal in einer freien Zeremonie in Südafrika. Doch dass die zwei jetzt ganz offiziell verheiratet sind, bedeutet nicht, dass sie sich in jeder Hinsicht aneinanderbinden wollen: Jochen und sein Mann wohnen nach wie vor getrennt!

Das enthüllte der 43-Jährige jetzt gegenüber Gala. Zum Thema Erwartungshaltung berichtete er: "Was meine Lebensführung angeht, kann ich mich zum Beispiel sehr gut freimachen. Heute Morgen hatte ich die Situation, dass ein Kollege sehr überrascht darüber war, dass ich nicht mit meinem Mann zusammenwohne." Weiter erklärte Jochen: "Wir leben unweit voneinander entfernt und verbringen viel Zeit miteinander, haben aber jeder einen Rückzugsort." Abschließend stellte er klar: "Das ist nichts, wofür ich mich rechtfertigen muss. Ich habe gelernt, zu sagen, wenn mir etwas nicht passt und zu mir zu stehen, was in vielen Situationen sehr hilft."

Erst vor ein paar Tagen bezauberte Jochen seine Fans mit brandneuen Paarfotos. Die Bilder zeigen die Ehemänner auf einer Bank im Grünen sitzen – zunächst kuscheln sie nur, dann knutschen sie auch. "Ein schöner Anblick", schwärmte Jochens TV-Kollegin Marlene Lufen (51). "Was für eine schöne Landschaft", witzelte sein Kumpel Lars Tönsfeuerborn (32).

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp mit Ehemann Norman

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp mit seinem Partner Norman

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp mit seinem Mann Norman

