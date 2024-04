So gut harmonieren Eva Mendes und Ryan Gosling als Eltern

Ryan Gosling (43) und Eva Mendes (50) sind schon seit einigen Jahren ein Paar. Zusammen haben die beiden die gemeinsamen Töchter Esmeralda und Amada. Über sein Privatleben spricht das Pärchen aber nicht so oft. Dafür plaudert nun Evas Bruder Carlo Mendez einige Details aus und betont gegenüber E! News: "Sie sind tolle Eltern!" Vor allem wie sie mit ihren Kids umgehen, fasziniert den Schauspieler. "Sie reden wirklich viel mit den Mädchen. Die Art und Weise, wie sie ihnen Fragen stellen. Ich habe es gesehen – sie fragen so was wie: 'Was hältst du von diesem? Was denkst du darüber?' Sie sind großartig", erzählt er in dem Interview weiter.

Carlo ist derweil Onkel von insgesamt 19 Neffen und Nichten. Im Gespräch mit dem Onlineportal stellt er klar, dass er vor allem der lustige Onkel sei, der "immer Witze macht". An eigene Kinder denkt er dabei aber noch nicht. "Ich sehe bei meinen Geschwistern, dass das viel Arbeit ist. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber im Moment ist das nicht mein oberstes Ziel", gibt er im Interview weiter preis. Vor allem sehe er an Robert De Niro (80) und Al Pacino (83), dass man auch noch im hohen Alter Vater werden kann.

Seitdem Eva und Ryan ein Paar sind, behüten sie ihre Beziehung wie ein Schatz. Ihre Privatsphäre war den beiden schon immer total wichtig. Genau aus diesem Grund ist das Pärchen seit 2011 auch nur ganz selten zusammen auf dem roten Teppich gewesen. "Wir machen [keine Red-Carpet-Auftritte] zusammen. Die Bilder, die ich teile, poste ich nur, weil sie schon öffentlich sind. Damit fühle ich mich wohler", erklärte Eva vor einiger Zeit im Netz, als sie alte Bilder von sich und Ryan veröffentlichte.

Getty Images Carlo Mendez, Bruder von Eva Mendes

Getty Images Eva Mendes in Sydney im November 2022

