Stylish! Bella Hadid und ihr Adan sind zusammen in New York

Seit einigen Tagen ist Bella Hadid (27) in New York City, um dort ihre Duftlinie Ôrebella zu promoten. Wie sich nun herausstellt, ist sie dort nicht alleine hingereist: Ihre neue Flamme Adan Banuelos ist mit dabei! Bei einem Promo-Event vor wenigen Tagen zeigte sich das Model in einem gelben Korsettkleid des Designers Roberto Cavalli (83). Dazu kombinierte sie hochhackige Goldsandalen und minimalen Schmuck. Nach Ende des Events wurde dann auch Adan entdeckt, als er und Bella die Veranstaltung gemeinsam verließen. Der Cowboy trug eine Jeans und ein dunkles Shirt. Sein Cowboyhut und die typische große Gürtelschnalle durften natürlich auch nicht fehlen. Bella war auch in einem neuen Look unterwegs: Sie verließ das Event in einer Lederhose, Biker-Jacke und einfachen Stiefeln.

Erst Anfang dieses Monats verblüffte Bella die Modewelt: Sie gab bekannt, ihre Modelkarriere hinter sich lassen zu wollen. In einem Interview mit Allure erklärte sie, wie auslaugend ihr Job sei und wie viel Anstrengung er sie koste. Deswegen konzentriere sie sich jetzt auf andere Dinge, wie zum Beispiel ihre Parfummarke Ôrebella. Bereits vor fünf Jahren habe sie dieses Projekt ins Leben gerufen. Wie sie im Gespräch mit dem Magazin außerdem verrät, verbinde sie mit Parfum viel mehr als nur ihre Marke: "Ich bin in einer arabischen Familie aufgewachsen und da sind Düfte und Parfüms fast schon ein Persönlichkeitsmerkmal. Ich hatte bereits früher eine große Leidenschaft dafür und wollte es nicht mehr für mich behalten."

Bellas Liebe für den Pferdesport hat jetzt auch mehr Platz in ihrem Leben. Vor wenigen Wochen nahm sie sogar an einem Western-Turnier teil, wie sie stolz auf ihrem Social-Media-Account teilte. Ihre Begeisterung für Pferde teilt sie auch mit ihrem Partner. Adam besitzt eine Ranch und ist selbst im Pferdesport sehr erfolgreich. Nachdem die beiden ihre Beziehung im Februar dieses Jahres offiziell gemacht hatten, zog die Unternehmerin sogar nach Texas in die Nähe von Adans Ranch!

