Weihenstephan übernimmt Schuhbecks Lokal in Münchens Zentrum

Die renommierte Brauerei Weihenstephan hat das ehemalige Edelrestaurant "Südtiroler Stuben" von Alfons Schuhbeck (75) im Stadtzentrum von München übernommen. Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume stieß jüngst symbolisch das erste Fass an und machte den Neustart damit offiziell. Nach jahrelangem Leerstand der Räumlichkeiten zieht damit die älteste Brauerei der Welt an das berühmte "Platzl", wo auch das Münchner Hofbräuhaus beheimatet ist.

Wie die Bild berichtete, plant die Staatsbrauerei Weihenstephan aus Freising ein modernes Gastronomiekonzept in bester Lage. Der Wissenschaftsminister sagte dazu: "Weihenstephan zieht ins Münchner Wohnzimmer ein." Für den Sternekoch Alfons bedeutet die Wiederbelebung seines ehemaligen Standorts jedoch einen weiteren Rückschlag: Nach seiner Inhaftierung wegen Steuerhinterziehung mussten nahezu alle seine Betriebe schließen. Die "Südtiroler Stuben" war jahrelang eine zentrale Bühne seines Schaffens, bevor sein einst glanzvolles Imperium zusammenbrach. Alfons verbüßt seit rund anderthalb Jahren seine Haftstrafe. Ihm wird vorgeworfen, unrechtmäßig staatliche Coronahilfen in Höhe von rund 460.000 Euro bezogen zu haben und Sozialbeiträge in Höhe von 260.000 Euro nicht gezahlt zu haben.

In seiner Glanzzeit war Alfons ein gefeierter Name der deutschen Spitzengastronomie und TV-Landschaft. Doch finanzielle Probleme und Rechtsstreitigkeiten haben den tiefen Absturz des einstigen Sternekochs besiegelt. Im Juni 2025 muss er sich erneut vor Gericht verantworten – dann sollen weitere Anklagepunkte verhandelt werden.

Getty Images Alfons Schuhbeck, November 2022

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch